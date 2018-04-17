Мемориальный зал Сергея Михалкова открыли в детской библиотеке Георгиевска 

ГЕОРГИЕВСК /Ставропольский край/, 17 апреля. /ТАСС/. Мемориальный зал Сергея Михалкова открыли во вторник в городской детской библиотеке в Георгиевске, носящей его имя, в рамках фестиваля, посвященного 105-летию автора государственного гимна. Несколько десятков экспонатов для него передала в дар библиотеке вдова писателя Юлия Субботина-Михалкова, передает корреспондент ТАСС.
"Очень приятно, что вы чтите память выдающихся граждан своего города и своей страны… Спасибо за встречу!", — сказала она.
В числе экспонатов — костюм Сергея Михалкова с золотой звездой Героя, автографы, альбомы репродукций художников Шилова и Глазунова с дарственными надписями поэту, набор позолоченных бокалов от нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу, различные фарфоровые статуэтки дяди Степы, другие подарки. «Все эти вещи можно считать эксклюзивными, потому что они сделаны на заказ в очень небольшом количестве, а теперь вообще, наверное, только у нас», — рассказала главный библиотекарь Марина Саркисян.
Отдельно на стене разместили редкие фотографии Сергея Михалкова разных лет из семейного альбома. Есть снимки с отцом Владимиром Александровичем, снимки военной поры, когда он был фронтовым корреспондентом, снимок с сыновьями. «Интересна фотография поэта, сидящего на лавочке, по которой в Москве ему сделан памятник. В такой же позе, с такой же улыбкой», — рассказали в библиотеке.
Библиотеке уже 35 лет, она носит имя Сергея Михалкова. «Нам присвоили имя Михалкова еще при его жизни, и не каждая библиотека может быть этого удостоена. Мы тогда обратились к нему с просьбой, он одобрил», — сказала Саркисян.
Подальше от НКВД
Члены семьи Сергея Михалкова принимают участие в фестивале «Все начинается с детства», посвященном 105-летию писателя. Мероприятия проходят в Георгиевске и Пятигорске, где жили Михалковы в 1920-1930-е годы. Во вторник его внуки — актер и режиссер Артем Михалков, сценарист и продюсер Егор Кончаловский, вдова писателя Юлия Субботина-Михалкова побывали в местах, связанных с концом 1920 — началом 1930-х годов, когда семья Михалковых жила в Георгиевске и Пятигорске.
По одной из семейных версий потомки старинных дворянских фамилий оказались на Северном Кавказе, опасаясь возможных репрессий, рассказал Егор Кончаловский.
"Я слышал, что в то время прадед — отец Сергея Владимировича, написал книгу с «неправильным названием», что-то вроде «Почему в Америке куры хорошо несутся». В то время не надо было таких книжек писать, чтобы не поплатиться, особенно тем, кто из «бывших», у кого дворянские корни. И очень может быть, что решили поехать в какое-то место, подальше от греха, подальше от НКВД. Есть и такой вариант, потому что дворяне постоянно находились в риске", — сказал Кончаловский.
Земля малой родины
Почетные гости посетили дом по ул. Маяковского, 139, построенный в 1911 году, когда улица носила название Зольская. Жителям Георгиевска он известен тем, что в нем с 1930 по 1932 годы проживала семья известного ученого, основоположника отечественного промышленного птицеводства Владимира Александровича Михалкова — отца Почетного гражданина города Георгиевска Сергея Владимировича Михалкова.
Также гости побывали на площадке у мемориальной плиты В. А. Михалкова, на месте, где с конца 18 и до середины 20 века располагалось Георгиевское городское кладбище. На протяжении многих лет здесь находили упокоение не только граждане города Георгиевска, но и видные деятели России: военачальники, политики, чиновники высокого ранга, ученые и писатели.
"Очень важно побывать на этой земле… Мы будем приезжать в Георгиевск, делать творческие встречи и вспоминать Сергея Владимировича", — сказал Артем Михалков.
Пять дней с Михалковым
Программа фестиваля рассчитана на пять дней, в его рамках пройдут мероприятия в Пятигорске и в Георгиевске. Также запланированы выступления и презентации работы представителей Содружества библиотек имени С. В. Михалкова, совещание с представителями Российского фонда культуры, выезд в Кисловодск, пресс-конференции.
Сергей Владимирович Михалков (13 марта 1913 — 27 августа 2009) детский писатель, поэт, драматург, прозаик, баснописец, публицист, журналист, военный корреспондент, сценарист, общественный деятель, председатель Союза писателей РСФСР, а с 1992 по 2008 — председатель Международного сообщества писательских союзов, депутат (1970-1989), переводчик. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 миллионов экземпляров. Почетный гражданин Георгиевска и Пятигорска.