Мемориальный зал Сергея Михалкова открыли в детской библиотеке Георгиевска

ГЕОРГИЕВСК / Ставропольский край /, 17 апреля. / ТАСС /. Мемориальный зал Сергея Михалкова открыли во вторник в городской детской библиотеке в Георгиевске, носящей его имя, в рамках фестиваля, посвященного 105-летию автора государственного гимна. Несколько десятков экспонатов для него передала в дар библиотеке вдова писателя Юлия Субботина-Михалкова, передает корреспондент ТАСС.

"Очень приятно, что вы чтите память выдающихся граждан своего города и своей страны… Спасибо за встречу!", — сказала она.

В числе экспонатов — костюм Сергея Михалкова с золотой звездой Героя, автографы, альбомы репродукций художников Шилова и Глазунова с дарственными надписями поэту, набор позолоченных бокалов от нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу , различные фарфоровые статуэтки дяди Степы, другие подарки. «Все эти вещи можно считать эксклюзивными, потому что они сделаны на заказ в очень небольшом количестве, а теперь вообще, наверное, только у нас», — рассказала главный библиотекарь Марина Саркисян.

Отдельно на стене разместили редкие фотографии Сергея Михалкова разных лет из семейного альбома. Есть снимки с отцом Владимиром Александровичем, снимки военной поры, когда он был фронтовым корреспондентом, снимок с сыновьями. «Интересна фотография поэта, сидящего на лавочке, по которой в Москве ему сделан памятник. В такой же позе, с такой же улыбкой», — рассказали в библиотеке.

Библиотеке уже 35 лет, она носит имя Сергея Михалкова. «Нам присвоили имя Михалкова еще при его жизни, и не каждая библиотека может быть этого удостоена. Мы тогда обратились к нему с просьбой, он одобрил», — сказала Саркисян.

Подальше от НКВД

Члены семьи Сергея Михалкова принимают участие в фестивале «Все начинается с детства», посвященном 105-летию писателя. Мероприятия проходят в Георгиевске и Пятигорске , где жили Михалковы в 1920-1930-е годы. Во вторник его внуки — актер и режиссер Артем Михалков , сценарист и продюсер Егор Кончаловский , вдова писателя Юлия Субботина-Михалкова побывали в местах, связанных с концом 1920 — началом 1930-х годов, когда семья Михалковых жила в Георгиевске и Пятигорске.

По одной из семейных версий потомки старинных дворянских фамилий оказались на Северном Кавказе, опасаясь возможных репрессий, рассказал Егор Кончаловский.

"Я слышал, что в то время прадед — отец Сергея Владимировича, написал книгу с «неправильным названием», что-то вроде «Почему в Америке куры хорошо несутся». В то время не надо было таких книжек писать, чтобы не поплатиться, особенно тем, кто из «бывших», у кого дворянские корни. И очень может быть, что решили поехать в какое-то место, подальше от греха, подальше от НКВД. Есть и такой вариант, потому что дворяне постоянно находились в риске", — сказал Кончаловский.

Земля малой родины

Почетные гости посетили дом по ул. Маяковского, 139, построенный в 1911 году, когда улица носила название Зольская. Жителям Георгиевска он известен тем, что в нем с 1930 по 1932 годы проживала семья известного ученого, основоположника отечественного промышленного птицеводства Владимира Александровича Михалкова — отца Почетного гражданина города Георгиевска Сергея Владимировича Михалкова.

Также гости побывали на площадке у мемориальной плиты В. А. Михалкова, на месте, где с конца 18 и до середины 20 века располагалось Георгиевское городское кладбище. На протяжении многих лет здесь находили упокоение не только граждане города Георгиевска, но и видные деятели России: военачальники, политики, чиновники высокого ранга, ученые и писатели.

"Очень важно побывать на этой земле… Мы будем приезжать в Георгиевск, делать творческие встречи и вспоминать Сергея Владимировича", — сказал Артем Михалков.

Пять дней с Михалковым

Программа фестиваля рассчитана на пять дней, в его рамках пройдут мероприятия в Пятигорске и в Георгиевске. Также запланированы выступления и презентации работы представителей Содружества библиотек имени С. В. Михалкова, совещание с представителями Российского фонда культуры, выезд в Кисловодск , пресс-конференции.

Сергей Владимирович Михалков (13 марта 1913 — 27 августа 2009) детский писатель, поэт, драматург, прозаик, баснописец, публицист, журналист, военный корреспондент, сценарист, общественный деятель, председатель Союза писателей РСФСР, а с 1992 по 2008 — председатель Международного сообщества писательских союзов, депутат (1970-1989), переводчик. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 миллионов экземпляров. Почетный гражданин Георгиевска и Пятигорска.