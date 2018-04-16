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В деревне Серпуховского района сняли карантин по бешенству животных
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В деревне Серпуховского района сняли карантин по бешенству животных 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Карантин по бешенству животных отменили на территории деревни Родионовка в Серпуховском районе Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 12 февраля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Родионовка сельского поселения Васильевское Серпуховского района», — говорится в тексте постановления.
Кроме того, карантин также снят от северной границы деревни Иваньково на запад вдоль границы Серпуховского района до восточной границы деревни Новинки-Бегичево, далее до западной границы села Липицы и далее на запад вдоль границы района до северной границы деревни Иваньково.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.
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