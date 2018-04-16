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«Мы ведем переговоры с компаниями, которые на слуху». В Тюмени разрабатывают CRM для бизнеса
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«Мы ведем переговоры с компаниями, которые на слуху». В Тюмени разрабатывают CRM для бизнеса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Тюменские разработчики программного продукта для автоматизации управления компанией BiCRM уже ведут переговоры с несколькими потенциальными клиентами. Недавно этот проект получил место в бизнес-инкубатора технопарка.
«Уже существует платформа, на базе которой можно писать конфигурацию для конкретного клиента. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями — довольно крупными, они на слуху», — рассказала руководитель проекта Светлана Самойлова.
CRM расшифровывается как customer relationship management (управление взаимоотношениями с клиентами). Проект BiCRM — программный продукт с полным циклом автоматического управления компанией, предполагаемая альтернатива зарубежным Oracle Siebel CRM и SAP. Эти продукты формируют корпоративную информационную систему, автоматизирующую работу всего офиса: продажи, сервис, маркетинг, отношения с партнерами, постановку задач, аналитику, обработку заказов, денежные расчеты и так далее.
«Обслуживание зарубежных систем обходится дорого. Средний бизнес часто вообще не может себе позволить таких затрат», — говорит Самойлова, добавляя, что снизить цену для российских клиентов ей позволит и то, что ее компания не будет зависеть от доллара.
По мнению руководителя, другими преимуществами должны стать, например, защита данных, которые в этом случае не будут размещаться на зарубежных серверах, и возможность интеграции с любыми системами, включая соцсети и банковский эквайринг. Кроме этого, руководству компании станет легче контролировать работу. Сейчас, говорит Светлана Самойлова, у работника предприятия зачастую открыто слишком много окон на разных платформах.
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