В Перми в структурном подразделении с допрофессиональной полицейской и военной подготовкой им. Я. А. Вагина школы 136 прошло торжественное мероприятие

В структурном подразделении с допрофессиональной полицейской и военной подготовкой им. Я. А. Вагина школы № 136 г. Перми состоялось принятие присяги, присвоение специальных званий и вручение премии имени Почетного гражданина г. Перми, заслуженного работника МВД России Я. А. Вагина.

По сложившейся традиции ежегодно 16 апреля в День рождения Якова Абрамовича в школе проходит чествование лучших курсантов и лучших сотрудников полиции. В этот день в зале собрались педагоги, родители, ветераны МВД, действующие стражи порядка.

Торжественное мероприятие началось с выноса знамени структурного подразделения, которое скоро отметит свое 20-летие. За это время было выпущено более 3 тысяч выпускников, треть из них связали свою дальнейшую жизнь со службой в правоохранительных органах.

После этого состоялась церемония принятия торжественной клятвы школьниками учебного заведения, присвоением специальных званий и вручением премии имени полковника милиции в отставке Я. А. Вагина. Данной награды были удостоены два лучших курсанта 11 класса — старшина Евгений Берсенев и старший сержант Сергей Федоровцев . Они отличились не только в учебе, спорте, но и принимая активное участие в жизни структурного подразделения и в мероприятиях военно-патриотической направленности.

Кроме этого, от Совета ветеранов ОВД и ВВ Пермского края благодарственным письмом был награжден старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции Орджоникидзевского района Перми лейтенант полиции Сергей Пачин. Данную награду он получил за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, за профессионализм, проявленный при раскрытии конкретных преступлений.

Завершилось торжественное мероприятие показательными выступлениями курсантов взвода почётного караула и музыкального взвода.