Санкции против США не повредят российской экономике, заявил Емельянов

Комментируя внесённый на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных действиях России на недружественную политику США, Михаил Емельянов сказал, что от введения ответных санкций российская экономика точно не пострадает. «Эти санкции носят больше политический эффект, чем экономический, так как торговля с США не очень велика», — сказал Михаил Емельянов. По его словам, санкции в большей степени ударят по американской экономике, по таким компаниям, как «Боинг», IBM , GeneralElectric, GeneralMotors. «Для российской экономики и потребителей потери будут минимальны», — сказал депутат.

Что касается возможности введения США новых санкций, Михаил Емельянов заявил, что Америка «исчерпала объём санкционных возможностей». «Дальнейшие меры будут больше вредить им, чем нам», — подчеркнул Михаил Емельянов. Он добавил, что позитивный эффект от американских санкций в том, что они помогают национализации элит — именно такие задачи ставило руководство России.