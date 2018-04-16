ЕС продолжит рассматривать вопрос о дальнейших санкциях против Сирии

"Евросоюз продолжит рассматривать дальнейшие ограничительные меры против Сирии, пока продолжаются репрессии", — говорится в документе.

Отмечается, что ЕС будет продолжать усилия по привлечению к ответственности за жестокость, проявленную в ходе конфликта Сирии. «Все те, кто ответственен за нарушения международного права, в особенности, международного гуманитарного права и законодательства по правам человека, некоторые из которых могут содержать военные преступления, должны привлекаться ответственности», — говорится в заявлении.

Безнаказанность в таких преступлениях неприемлема, и поэтому ЕС продолжит поддерживать документирование нарушений прав человека и усилия по сбору доказательств ввиду возможных будущих юридических действий, свидетельствует текст заключений.

Совет глав МИД стран Евросоюза вновь призвал передать ситуацию в Сирии на рассмотрение в Международный уголовный суд (International criminal court, МУС).

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>