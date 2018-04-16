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ЕС продолжит рассматривать вопрос о дальнейших санкциях против Сирии
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ЕС продолжит рассматривать вопрос о дальнейших санкциях против Сирии 

РИА Новости 53 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Евросоюз продолжит рассматривать вопрос о дальнейших санкциях в отношении Сирии, говорится в заключениях совета глав МИД стран ЕС по САР.
"Евросоюз продолжит рассматривать дальнейшие ограничительные меры против Сирии, пока продолжаются репрессии", — говорится в документе.
Отмечается, что ЕС будет продолжать усилия по привлечению к ответственности за жестокость, проявленную в ходе конфликта Сирии. «Все те, кто ответственен за нарушения международного права, в особенности, международного гуманитарного права и законодательства по правам человека, некоторые из которых могут содержать военные преступления, должны привлекаться ответственности», — говорится в заявлении.
Безнаказанность в таких преступлениях неприемлема, и поэтому ЕС продолжит поддерживать документирование нарушений прав человека и усилия по сбору доказательств ввиду возможных будущих юридических действий, свидетельствует текст заключений.
Совет глав МИД стран Евросоюза вновь призвал передать ситуацию в Сирии на рассмотрение в Международный уголовный суд (International criminal court, МУС).
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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