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Жителей поселения пригласили на литературное мероприятие
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Жителей поселения пригласили на литературное мероприятие 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
Сотрудники Дома культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 21 апреля проведут мероприятие «Магия книги». Встречу смогут посетить и жители Вороновского.
Известно, что мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Библионочь».
Для всех гостей организаторы подготовили обширную культурную программу. Детям и взрослым расскажут о творчестве писателя Сергея Михалкова. Изюминкой встречи станут викторины и мастер-классы.
Начало запланировано на 16:00. Информацию об этом разместили на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское.
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