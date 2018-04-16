Жителей поселения пригласили на литературное мероприятие

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Сотрудники Дома культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 21 апреля проведут мероприятие «Магия книги». Встречу смогут посетить и жители Вороновского.

Известно, что мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Библионочь».

Для всех гостей организаторы подготовили обширную культурную программу. Детям и взрослым расскажут о творчестве писателя Сергея Михалкова . Изюминкой встречи станут викторины и мастер-классы.

Начало запланировано на 16:00. Информацию об этом разместили на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское.