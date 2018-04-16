Ещё
В правительстве рассказали о перспективах технологии блокчейн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В правительстве рассказали о перспективах технологии блокчейн 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Технология блокчейн будет перспективна там, где нужен высокий уровень доверия участников, однако в некоторых сферах она будет бесполезна, рассказал журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов.
"Без сомнения, есть области, где технология точно нужна, где технология требует создания одноранговой цифровой среды, где все участники равны и требуется независимое удостоверение последовательности записей и их неизменности", — сообщил он в кулуарах международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.
Ряд появившихся в 2017 году в России проектов построен на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
РИА Новости: последние новости
Цифровая экономика станет "сквозной повесткой" всех ведомств в России В МИД рассказали, как Запад пытается оправдать удары по Сирии Угроза новых санкций США не изменит позицию России, заявили в МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Согласована единая позиция по Сирии253
Центробанк поменял планы65
Россиянин уехал на дачу и пожалел29
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии300
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение