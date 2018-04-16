В правительстве рассказали о перспективах технологии блокчейн

"Без сомнения, есть области, где технология точно нужна, где технология требует создания одноранговой цифровой среды, где все участники равны и требуется независимое удостоверение последовательности записей и их неизменности", — сообщил он в кулуарах международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».

Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России

Ряд появившихся в 2017 году в России проектов построен на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».