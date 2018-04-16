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На свалке в Перми нашли документы с персональными данными
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На свалке в Перми нашли документы с персональными данными 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что необходимо разработать порядок утилизации документов, содержащих личные данные. Недавно произошёл очередной случай, когда на свалке оказались документы с персональными данными жителей региона.
«Во дворе дома по улице Петропавловской, 81, лежит огромная стопка бумаг с официальными и даже персональными данными. В Москве горят свалки, в Перми выбрасывают на помойки официальные документы!», — написал Павел Миков на своей страничке в Инстаграме.
Уполномоченный по правам человека пояснил, что это — уже четвёртый подобный случай с начала 2018 года. Подобные инциденты были в Кочёвской и Большесосновской больницах, пакеты с медицинской документацией нашли в Березниках.
«Считаю, что прокуратура должна провести комплексную проверку по хранению и утилизации такой документации, а Роскомнадзор должен обратить внимание на эту проблему и дать правовые разъяснения относительно правил обращения с документами, содержащими персональные данные», — пояснил уполномоченный.
Павел Миков считает, что необходимо разработать регламент, который установит порядок обработки и утилизации документов с персональными данными, а проводить работу с сотрудниками, у которых есть доступ к таким документам.
Публикация от Павел Владимирович Миков (@pavel_mikov_official) 15 Апр 2018 в 8:03 PDT
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