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Москва пообещала интенсивный ответ на санкции США
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Москва пообещала интенсивный ответ на санкции США 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Работа над ответом России на санкции США должна быть интенсивной, но ответственной. Такую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя разрабатываемый в российском парламенте законопроект с ответными мерами на рестрикции, которые Вашингтон ввел против России 6 апреля 2018 года.
По словам дипломата, «обстановка требует достаточно интенсивной работы над этим документом, но интенсивной — не значит скоростной и безоглядной». «Наоборот, это значит углубленной и ответственной», — подчеркнул он. Он сообщил о готовности МИД РФ включиться в работу над документом вместе с экономическим блоком правительства.
Комментируя возможное введение Вашингтоном новых ограничений против Москвы, о чем предупредила накануне американский постпред при ООН Никки Хейли, Рябков сказал, что говорить об ответе на них преждевременно. «Давайте дождемся, когда эти санкции введут, — сказал он. — Пока этого нет в реальности, говорить об этом было бы странно». В любом случае ответ России будет зависеть от масштабов и объектов этих санкций.
Дипломат подчеркнул, что попытки США использовать санкционную дубинку для давления на Россию обречены на провал. По его словам, Москва постоянно пытается объяснить это Вашингтону, но пока, «к сожалению, опыт уже многих лет жизни в этой реальности ничему наших американских коллег не учит».
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