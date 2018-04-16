ГРАФИК проведения отчетов участковых уполномоченных полиции УВД по ЦАО перед населением по итогам работы за 2017 год

ОМВД фамилия, инициалы

УУП время проведения отчета место проведения УВД

01.04.2018 г. (воскресенье)

Таганский Хасянов М. Х. 12:00 Малая Калитниковская, д. 9 ЦАО Хамовники Поздняков А. В. (вакансия) 14:00 М. Левшинский пер., д. 14/9 ЦАО 02.04.2018 г. (понедельник)

Басманный Жатый А. А. 19:00 Потаповский пер., д. 10 (во дворе дома) ЦАО Басманный Жатый А. А. 20:00 Большой Златоустинский пер., д. 3А, стр. 2 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Серкин А. М. 19:00 ул. Люсиновская, д. 2 (двор) ЦАО Мещанский Суслов А. И. 19:00 Б. Сергиевский пер., д. 19 ЦАО Таганский Хасянов М. Х. 19:00 Нижегородская, д. 8 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО Хамовники Демяшкин А. В. 17:00 Сивцев-Вражек пер., д. 19 ЦАО Хамовники Копытенков С. М. 15:00 Гоголевский б-р, д. 8 ЦАО 03.04.2018 г. (вторник)

Арбат Данилочкин К. Н. 19:00 Смоленская наб., д. 2 (детская площадка) ЦАО Басманный Закревский Г. В. 19:00 ул. Солянка, д. 1/2 (во дворе дома) ЦАО Басманный Васюков А. Е. 20:00 Покровский б-р, д. 10 (Милютинский сквер) ЦАО Замоскворечье Серкин А. М. 19:00 ул. П. Андреева, д. 28, корп. 2 (двор) ЦАО Мещанский Липатов К. М. 19:00 Пушкарев пер., д. 17 ЦАО Таганский Бондарев О. В. 19:00 Абельмановская, д. 11 (двор возле 3-го подъезда на детской площадке) ЦАО Пресненский Булавин В. С. 19:00 Трехпрудный пер., д. 11/13 (во дворе) ЦАО Пресненский Богданов Е. В. 20:00 ул. Вспольный пер., д. 10 (во дворе) ЦАО Тверской Осипов Ю. В. 19:00 Лихов пер., д. 5 (во дворе) ЦАО Тверской Васильченко А. В. 20:00 ул. Достоевского, д. 3 (во дворе) ЦАО 04.04.2018 г. (среда)

Арбат Данилочкин К. Н. 19:00 Новинский б-р., д. 7 (детская площадка) ЦАО Басманный Кузин Д. В. 19:00 Большой Козловский пер., д. 11 (между 1 и 2 строениями) ЦАО Басманный Дерин А. Ю. 20:00 Фурманный пер., д. 15 (во дворе дома) ЦАО Басманный Пилюгин И. П. 19:00 Чистопрудный б-р, д. 7/2 ЦАО Замоскворечье Вощаный П. П. 19:00 ул. Дубининская, д. 40 (площадка) ЦАО Мещанский Попов Д. А. 19:00 Рождественский б-р, д. 5/7 ЦАО Пресненский Булавин В. С. 19:00 ул. Малая Бронная, д. 10, стр. 1 (во дворе) ЦАО Пресненский Богданов Е. В. 20:00 ул. Малая Бронная, д. 13, стр. 1 (во дворе) ЦАО Таганский Борисов А. А. 19:00 Иерусалимская ул., д. 8 (двор возле 2-го подъезда на детской площадке) ЦАО Тверской Ерошкин А. А. 19:00 2-й Лесной пер., д. 8 (детская площадка) ЦАО Тверской Землянских Д. И. 20:00 ул. Бутырский Вал, д. 52 (детская площадка) ЦАО Хамовники Фролов А. В. 19:00 ул. Остоженка, д. 7/1 ЦАО Хамовники Поздняков А. В. (вакансия) 20:00 Кропоткинский пер., д. 20 ЦАО Якиманка Корнев М. А. 19:00 ул. Донская, д. 6 (во дворе дома) ЦАО 05.04.2018 г. (четверг)

Арбат Данилочкин К. Н. 19:00 Кривоарбатский пер., д. 21 (во дворе дома) ЦАО Басманный Щелобоков А. С. 20:00 Казарменный пер., д. 8, стр. 2 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Музуров И. В. 19:00 ул. Валовая, д. 21/125 ЦАО Красносельский Нужный В. В. 19:00 ул. Большая Спасская, д. 10 (двор) ЦАО Мещанский Степанов А. И. 19:00 Рождественский б-р, д. 10 ЦАО Пресненский Саргсян Г. А. 19:00 ул. Скатертный пер., д. 17 (во дворе) ЦАО Пресненский Штефанец В. Г. 20:00 ул. Никитский б-р, д. 12 (во дворе) ЦАО Таганский Кравчук А. А. 19:00 ул. Качалинская, д. 9 (двор возле 1-го подъезда на детской площадке) ЦАО Тверской Кожевников А. И. 19:00 ул. Петровка, д. 26, стр. 5 ЦАО Тверской Бондаренко А. А. 20:00 ул. Тверская, д. 17 (во дворе) ЦАО Хамовники Копытенков С. М. 19:00 Пречистенка ул., д. 33/19 ЦАО Хамовники Кадрин А. В. 20:00 Погодинская ул., д. 20, корп. 5 ЦАО Якиманка Мищенко И. М. 19:00 ул. Серафимовича, д. 2 (во дворе дома) ЦАО 06.04.2018 г. (пятница)

Арбат Усманов Д. Х. 19:00 Крестовоздвиженский пер., д. 2/4 (во дворе дома) ЦАО Басманный Коренев А. А. 19:00 Большой Казенный пер., д. 6 (во дворе дома) ЦАО Басманный Загайнов А. В. 20:00 ул. Старая Басманная, д. 20, стр. 5 (во дворе дома) ЦАО Мещанский Яценко П. М. 19:00 ул. Троицкая, д. 10 ЦАО Пресненский Штефанец В. Г. 19:00 ул. Брюсов пер., д. 7 (во дворе) ЦАО Пресненский Корхов Д. Г. 20:00 ул. Шелепихинская наб., д. 4, корп. 2 (во дворе) ЦАО Пресненский Дудка А. Н. 19:00 ул. Шелепихинская наб., д. 20 (во дворе) ЦАО Пресненский Герасимчук В. А. 20:00 ул. Литвина-Седого, д. 13 (во дворе дома) ЦАО Таганский Борисов А. А. 19:00 Волгоградский пр-т, д. 1 (двор возле 3-го подъезда на детской площадке) ЦАО Тверской Ларькин Е. В. 19:00 Воротниковский пер., д. 5/9 (во дворе) ЦАО Хамовники Иваненков В. В. 19:00 1-й Тружеников пер., д. 8 ЦАО Хамовники Ковалев П. А. 20:00 Новодевичий проезд, д. 4 ЦАО 07.04.2018 г. (суббота)

Басманный Дьяченко Е. И. 14:00 ул. Доброслободская, д. 12 (во дворе дома) ЦАО Таганский Буянов А. В. 12:00 Марксистская ул., д. 9 (двор возле 1-го подъезда на детской площадке) ЦАО Хамовники Хорьков М. М. 19:00 Смоленский бул., д. 13 ЦАО Хамовники Мурзаков М. М. 20:00 Усачева ул., д. 62 ЦАО 08.04.2018 (воскресенье)

Таганский Белов А. В. 12:00 Абельмановская ул., д. 6 (двор возле 2-го подъезда на детской площадке) ЦАО Хамовники Мельников М. А. 19:00 Смоленская-Сенная пл., д. 27, корп. 7 ЦАО Хамовники Полянский Н. Н. 19:00 Б. Пироговская, д. 29/31 ЦАО 09.04.2018 г. (понедельник)

Басманный Аксенов А. Ю. 19:00 Хомутовский туп., д. 6, стр. 3 (во дворе дома) ЦАО Басманный Ряполов С. Г. 20:00 ул. Новорязанская, д. 36 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Прощук А. А. 19:00 ул. Зацепский вал, д. 5 (двор) ЦАО Мещанский Яценко П. М. 19:00 Васнецова пер., д. 2 ЦАО Пресненский Кислицин А. М. 19:00 ул. Литвина-Седого, д. 2 (во дворе дома) ЦАО Пресненский Карамавров Ю. И. 20:00 Шмитовский пр-д, д. 11 ЦАО Таганский Опарий И. А. 19:00 Ковров пер., д. 4, к. 2 (двор возле 2-го подъезда на детской площадке) ЦАО Хамовники Барковский М. В. 15:00 ул. Плющиха, д. 43/47 ЦАО Хамовники Грудинка (вакансия) 17:00 Фрунзенская наб., д. 50 ЦАО 10.04.2018 г. (вторник)

Арбат Тебряев А. В. 19:00 Большой Афанасьевский пер., д. 35/37 (детская площадка) ЦАО Басманный Ряполов С. Г. 19:00 ул. Бакунинская, д. 43-55 (во дворе дома) ЦАО Басманный Ряполов С. Г. 20:00 ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Дунаев А. В. 19:00 ул. Зацепский вал, д. 5 (двор) ЦАО Красносельский Григоренко И. В. 19:00 ул. Русаковская, д. 5 (двор) ЦАО Мещанский Горбулинский С. А. 19:00 Грохольский пер., д. 8 ЦАО Пресненский Косяков Д. Г. 19:00 Шмитовский пр-д, д. 22 (во дворе дома) ЦАО Пресненский Соколов В. В. 20:00 ул. Антонова Овсеенко, д. 4 ЦАО Таганский Опарий И. А. 19:00 Нижегородская ул., д. 3Б (двор возле школы № 1221) ЦАО Тверской Осипов Ю. В. 20:00 Каретный ряд, д. 5/10 (во дворе) ЦАО Тверской Фадеев И. А. 19:00 ул. Тверская, д. 25/12 (детская площадка) ЦАО Якиманка Кучеренко С. А. 19:00 ул. Б. Полянка, д. 28 (во дворе дома) ЦАО 11.04.2018 г. (среда)

Арбат Фролов В. В. 19:00 Большой Николопесковский пер., д. 6 (во дворе дома) ЦАО Басманный Нестеров Н. Н. 19:00 ул. Фридриха Энгельса, д. 7/21 (во дворе дома) ЦАО Басманный Бирюков Е. Г. 20:00 Бригадирский пер., д. 3-5 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Камынин Д. С. 19:00 ул. Бахрушина, д. 17 (сквер) ЦАО Мещанский Кабанов М. С. 19:00 Астраханский пер., д. 5 ЦАО Пресненский Бояркин М. А. 20:00 ул. Шмитовский пр-д, д. 10 (во дворе) ЦАО Пресненский Соколов В. В. 19:00 Шмитовский пр-д, д. 5 ЦАО Таганский Опарий И. А. 19:00 Новорогожская ул., д. 36 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО Тверской Васильченко А. В. 19:00 ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 8 (детская площадка) ЦАО Тверской Гаркулов И. Н. 20:00 Тихвинский пер., д. 6 (детская площадка) ЦАО Хамовники Казаков И. В. 19:00 Комсомольский пр-т, д. 29 ЦАО Хамовники Грудинка В. Ю. 20:00 Фрунзенская наб., д. 54 ЦАО 12.04.2018 г. (четверг)

Арбат Субботин А. В. 19:00 Новинский бульвар, д. 18, стр. 1 (детская площадка) ЦАО Басманный Брунин А. А. 20:00 ул. Фридриха Энгельса, д. 43/45 (во дворе дома) ЦАО Басманный Савенкова М. В. 19:00 Госпитательный пер., д. 4/6 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Тимакин В. Н. 20:00 Б. Серпуховская, д. 40, стр. 2 (двор) ЦАО Красносельский Эмирханов А. П. 19:00 ул. Гаврикова, д. 3/1 (двор) ЦАО Мещанский Кабанов М. С. 19:00 Трифоновская ул., д. 56 ЦАО Пресненский Воробьев Н. Р 19:00 ул. 2-я Черногрязская, д. 11/15 ЦАО Пресненский Титов А. В. 20:00 ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 3 ЦАО Таганский Иванов В. Э. 19:00 Сосинский пр-д, д. 8/12 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО Тверской Иванов В. Ю. 19:00 ул. Чаянова, д. 14 (во дворе) ЦАО Тверской Гаркулов И. Н. 20:00 Новослободская, д. 58 (детский парк № 1) ЦАО Хамовники Бычков А. Ю. 19:00 Фрунзенская наб., д. 24 ЦАО Хамовники Зинов С. В. 20:00 ул. Доватора, д. 3 ЦАО 13.04.2018 г. (пятница)

Арбат Усманов Д. Х. 19:00 Хлебный пер., д. 9 (детская площадка) ЦАО Басманный Горшков А. В. 19:00 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 15 (во дворе дома) ЦАО Басманный лавров П. А. 20:00 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 6 (во дворе дома) ЦАО Мещанский Минаев Д. Н. 19:00 Олимпийский пр., д. 22 ЦАО Пресненский Воробьев Н. Р 19:00 ул. 2-я Черногрязская, д. 11/15 ЦАО Пресненский Клемент А. Ю. 20:00 ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 3 ЦАО Таганский Чеканников К. В. 19:00 1-я Дубровская ул., д. 1 (двор возле 1-го подъезда на детской площадке) ЦАО Хамовники Бычков А. Ю. 19:00 Фрунзенская наб., д. 12 ЦАО Хамовники Зинов С. В. (вакансия) 20:00 ул. Доватора, д. 4 ЦАО Якиманка Кучеренко С. А. 19:00 Лаврушинский пер., д. 17, стр. 2 (во дворе дома) ЦАО 14.04.2018 г. (суббота)

Басманный Боргояков С. И. 14:00 Госпитательный вал, д. 3, корп. 3 (во дворе дома) ЦАО Таганский Зверев А. А. 12:00 ул. Воронцовская, д. 46 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО Хамовники Овсянников А. И. 19:00 Пуговишников пер., д. 8 ЦАО Хамовники Светашов А. О. 20:00 Хамовнический вал, д. 32 ЦАО 15.04.2018 г. (воскресенье)

Красносельский Статут Е. М. 12:00 Мясницкая, д. 35А (двор) ЦАО Таганский Агафонов В. Н. 12:00 ул. Гвоздева, д. 7/4 (двор возле 2-го подъезда) ЦАО Хамовники Горохов С. В. 19:00 Зубовский пр-д, д. 2 ЦАО Хамовники Светашов А. О. (вакансия) 20:00 Комсомольский проспект, д. 40 ЦАО 16.04.2018 г. (понедельник)

Басманный Колесников Д. А. 19:00 Госпитательный вал, д. 5, корп 18 (во дворе дома) ЦАО Басманный Романов Б. А. 20:00 Гольяновский проезд, д. 4А (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Басалаев Д. К. 19:00 Космодамианская наб., д. 40/42 (двор) ЦАО Мещанский Аносов И. В. 19:00 Орлово-Давыдовский пер., д. 2/5 ЦАО Пресненский Соболь А. М. 20:00 Трехгорный вал, д. 4, корп. 2 ЦАО Пресненский Бояркин М. А. 19:00 ул. Анатолия Живова, д. 3 ЦАО Таганский Шамшетдинов Р. Ш. 19:00 Краснохолмская наб., д. 1/15 (двор возле 1-го подъезда на детской площадке) ЦАО Хамовники Никонов М. А. 15:00 Т. Фрунзе, д. 20 ЦАО 17.04.2018 г. (вторник)

Басманный Куренков И. М. 19:00 Елизаветинский пер., д. 6 (во дворе дома) ЦАО Басманный Загулин В. Л. 20:00 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Камынин Д. С. 19:00 ул. Татарская, д. 14 (сквер) ЦАО Замоскворечье Колков Е. В. 19:00 Овчинниковская наб., д. 22/24 (двор) ЦАО Красносельский Маркин Д. Н. 19:00 4-й Красносельский пер., д. 5 (двор) ЦАО Мещанский Алхутов А. Н. 19:00 Капельский пер., д. 13 ЦАО Пресненский Горбунов В. М. 19:00 ул. Николаева, д. 3 (во дворе) ЦАО Пресненский Егоров И. А. 20:00 Грузинский вал, д. 26, стр. 2 (во дворе) ЦАО Тверской Машков С. А. 20:00 3-й Самотечный пер., д. 10 (детская площадка) ЦАО Тверской Кожевников А. И. 19:00 Большой Каретный пер., д. 18 ЦАО 18.04.2018 г. (среда)

Басманный Загулин В. Л. 19:00 ул. Земляной вал, д. 23 (во дворе дома) ЦАО Замоскворечье Ефремов А. Н. 19:00 ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 6 (двор) ЦАО Мещанский Шуляк М. В. 19:00 2-й Крестовский пер., д. 8 ЦАО Пресненский Бушуев А. А. 20:00 Тишинская пл., д. 6 ЦАО Пресненский Ткаченко М. С. 19:00 Нововаганьковский, д. 22 ЦАО Таганский Кривасов А. В. 19:00 Котельническая наб., д. 1/15, корп. А (двор возле 1-го подъезда) ЦАО Тверской Мочалов А. Н. 20:00 ул. Александра Невского, д. 1 ЦАО Тверской Иванов В. Ю. 19:00 ул. Чаянова, д. 10 (во дворе) ЦАО 19.04.2018 г. (четверг)

Замоскворечье Камынин Д. С. 19:00 ул. Новокузнецкая, д. 13, стр. (двор) ЦАО Красносельский Шилин А. Н. 19:00 ул. Новорязанская, д. 2/7 (двор) ЦАО Мещанский Шуляк М. В. 19:00 Трифоновская ул., д. 57, к. 1 ЦАО Пресненский Бушуев А. А. 20:00 ул. Красина, д. 20 ЦАО Пресненский Соболь А. М. 19:00 Николаева д. 4 ЦАО Таганский Орлов Е. А. 19:00 Гончарная ул., д. 38 (сквер во дворе дома) ЦАО Таганский Стенюшкин К. В. 19:00 Воронцово поле, д. 16, стр. 4 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО Тверской Кожевников А. И. 19:00 ул. Петровка, д. 17, стр. 3 (во дворе) ЦАО Тверской Колисниченко В. И. 20:00 ул. Тверская, д. 4 (во дворе) ЦАО 20.04.2018 г. (пятница)

Мещанский Свистельников А. А. 19:00 Банный пер., д. 8 ЦАО Пресненский Круподер А. В. 19:00 ул. Б. Грузинская, д. 40, корп. 1,2 (между корпусами) ЦАО Пресненский Скорина В. Н. 20:00 ул. Климашкина, д. 22 ЦАО Таганский Дмитриев А. П. 19:00 Подколокольный пер., д. 16/2 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО Якиманка Чулков А. В. 19:00 ул. Б. Полянка, д. 30 (во дворе дома) ЦАО 21.04.2018 г. (суббота)

Красносельский Умяров Р. Р. 12:00 Даев пер., д. 5 (двор) ЦАО Таганский Зябиров И. М. 12:00 Землянский пер., д. 3 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО 22.04.2018 г. (воскресенье)

Красносельский Фрасинюк Р. А. 12:00 ул. Каланчевская, д. 47 (двор) ЦАО Таганский Наниев А. Ц. 12:00 Станиславского ул., д. 21 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО 23.04.2018 г. (понедельник)

Замоскворечье Прощук А. А. 19:00 ул. Пятницкая, д. 39 (двор) ЦАО Пресненский Скорина В. Н. 19:00 ул. Малая Грузинская, д. 38 ЦАО Пресненский Фетхуллин И. Н. 20:00 ул. Зоологическая, д. 4 (сквер) ЦАО Таганский Шмелев Е. Ю. 19:00 Б. Факельный пер., д. 1 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО 24.04.2018 г. (вторник)

Красносельский Григоренко И. В. 19:00 ул. Красносельский тупик, д. 5 (двор) ЦАО Пресненский Дементьев И. В. 20:00 Пресненский вал, д. 38, стр. 4 (во дворе) ЦАО Пресненский Фетхуллин И. Н. 19:00 ул. Зоологическая, д.30, стр. 2 ЦАО Таганский Лапин О. А. 19:00 ул. Таганская, д. 31/22 (внутри дворовой территории на детской площадке) ЦАО Тверской Чиликин А. Ю. 19:00 ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 26 (во дворе) ЦАО Тверской Машков С. А. 20:00 4-й Самотечный пер., д. 3 (во дворе) ЦАО Якиманка Чулков А. В. 19:00 ул. Б. Якиманка, д. 26 (во дворе дома) ЦАО 25.04.2018 г. (среда)

Замоскворечье Колков Е. В. 19:00 ул. Климентовский пер., д. 6 (двор) ЦАО Пресненский Максимов М. А. 19:00 Б. Тишинский пер., д. 26, к. 13 (во дворе) ЦАО Таганский Тонких В. В. 19:00 Б. Рогожский пер., д. 10, корп. 2 (двор возле 1 подъезда на детской площадке) ЦАО Якиманка Пушкевич Д. М. 19:00 ул. Донская, д. 6 (во дворе дома) ЦАО 26.04.2018 г. (четверг)

Замоскворечье Прощук А. А. 19:00 ул. Валовая, д. 8/18 (двор) ЦАО Красносельский Эмирханов А. П. 19:00 ул. Нижняя Красносельская, д. 21 (двор) ЦАО Пресненский Диаров Э. С. 19:00 Шелепихинское шоссе, д. 13, корп. 1 ЦАО Таганский Завгородний Г. В. 19:00 С. Радонежского ул., д. 4 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО 27.04.2018 г. (пятница)

Таганский Селяев С. А. 19:00 Рогожский вал, д. 6 (двор возле 1-го подъезда на детской площадке) ЦАО Якиманка Мазур Д. Д. 19:00 ул. Мытная, д. 44 (во дворе дома) ЦАО 28.04.2018 г. (суббота)

Красносельский Обухов А. В. 12:00 Милютинский пер., д. 20/2, стр. 1 (двор) ЦАО Таганский Селяев С. А. 12:00 Библиотечная ул., д. 6 (двор возле 3-го подъезда на детской площадке) ЦАО 29.04.2018 г. (воскресенье)

Красносельский Александров А. С. 12:00 ул. Маши Порываевой, д. 38 (двор) ЦАО Таганский Чеботарев Р. В. 12:00 Новорогожская ул., д. 5 (двор возле 1-го подъезда) ЦАО 30.04.2018 г. (понедельник)