Несколько улиц Липецка на весь день останутся без холодной воды

18 апреля липчан предупредили об отключении холодной воды, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах по улицам:

Пожарского;Карбышева;Мешкова;Лавочкина;Бородинская;Стасова;Литейная;Арсентьева.

С 10.00 до 20.00 отключат воду в домах по улицам:

Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 9, 13, 12, 15;6-ой Гвардейской Дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;К. Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 8;Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 18, 20, 23, 22, 25;Кондарева, 1, 3, 5, 9, 11, 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;Жуковского, 5, 7, 9, 9а. 11, 11а, 13, 13б, 13а, 13б, 11б, 15, 15а.

С 9.00 до 20.00 останутся без воды жители домов по улицам:

Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103;проезд Серж. Кувшинова, 1, 6;Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12.