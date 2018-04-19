Более 40 улиц Липецка останутся на весь день без воды

19 апреля на 45 улиц Липецка из-за ремонтных работ отключат воду, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

С 10.00 до 24.00 не будет воды в домах по улицам:

Задорожная, 24;Одоевского, 5 (Д/с №25), 10;Рыбалко, 19;Шахтерская;Задорожная;Муравьева;Одоевского;Рыбалко;Харьковская;Винницкая;Садовая;Подсобное хозяйство.

С 10.00 до 20.00 без воды останутся жители домов по улицам:

Энергостроителей, 20, 18, 19, 23, 23а, 13, 22, 15, 11, 10, 7, 12, 12а, 16, 17а;Уральская, 5а (бассейн);Земляничная;Васильковая;Ромашковая;Малиновая;Славянская;Абрикосовая;Папанина;Ануфриева;Знаменского;Басинского;переулок Жасминовый; переулок Каштановый;переулок Виноградный;Надежды;Сливовая;площадь Мира, 2; 2а; 3; 1; 1а; 1г; 1б; 1в;Спиртзаводская, 1; 1а; 5; 7; 9; 11; 10; 12; 9а;Инженерная, 3; 5; 5а;З. Космодемьянской, 1; 2/1 (ЦТП ПАО Квадра); 4а; 1а;3; 3б; 1б; 3а; 3а/1;проспект Осенний, 2а; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 6а; 4/2; 2б; 3в; 3б; 1а; 1б; 1в; 1г; 1ж; 1к;Фурманова, 21; 23; 25; 23а; 32; 34; 36; 36а; 37; 23/3; 41; 43; 27; 44; 59а; 47; 45; 51; 53а; 53; 59б; 63/1; 63; 67; 30а; 54; 28б;Земная;Дорожная;Зареченская;Кленовая;Фурманова;Лесопарковое хозяйствоЖуковского, 10, 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а;Ибаррури, 1 (школа №62), 1а (антикризисный центр), 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а (детский сад №44);Юбилейная, 2, 4, 4а, 6, 6а (детский сад №35);Краснознаменная, 27.