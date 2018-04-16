Ещё
В Саратове прошла акция, направленная на предупреждение мошенничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове прошла акция, направленная на предупреждение мошенничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Вместо писем и посылок сегодня сотрудники полиции совместно с представителями почты вручают гражданам памятки. В них описаны виды мошенничества и способы защиты от них.
В Саратове за 3 месяца зарегистрировано 726 случаев мошенничества. За аналогичный период прошлого года — 1040.
Акция «Осторожно, мошенники!» проходит в каждом районе Саратова. Памятки о том, как не стать жертвой аферистов можно будет найти даже в почтовом ящике. С помощью листовок полицейские напоминают саратовцам о том, что чем быстрее они обратятся в полицию — тем выше шансы на задержание обманщиков по горячим следам.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Мониторинг нового законодательства, регулирующего сферу деятельности органов внутренних дел Российской Федерации В Перми в структурном подразделении с допрофессиональной полицейской и военной подготовкой им. Я.А. Вагина школы 136 прошло торжественное мероприятие Полицейские в Магадане подвели итоги конкурса антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Согласована единая позиция по Сирии253
Центробанк поменял планы65
Россиянин уехал на дачу и пожалел29
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии300
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение