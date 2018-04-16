В Саратове прошла акция, направленная на предупреждение мошенничества

Вместо писем и посылок сегодня сотрудники полиции совместно с представителями почты вручают гражданам памятки. В них описаны виды мошенничества и способы защиты от них.

Саратове за 3 месяца зарегистрировано 726 случаев мошенничества. За аналогичный период прошлого года — 1040.

Акция «Осторожно, мошенники!» проходит в каждом районе Саратова. Памятки о том, как не стать жертвой аферистов можно будет найти даже в почтовом ящике. С помощью листовок полицейские напоминают саратовцам о том, что чем быстрее они обратятся в полицию — тем выше шансы на задержание обманщиков по горячим следам.