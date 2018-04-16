Как правильно составить бизнес-план (и нужен ли он вашей компании)

Зачем нужен бизнес-план?

У многих предпринимателей еще до запуска проекта возникает вопрос о бизнес-плане. При этом, если продукт еще фактически отсутствует, с вероятностью 100% нет и реальной потребности в его написании.

К нам часто обращаются начинающие предприниматели, которые хотят запустить новый бизнес с нуля: салон красоты, производство, аренду спецтехники, продуктовые магазины и так далее. Один из примеров: потенциальный клиент хотел открыть компанию по строительству деревянных домов. Единственный актив, который у него был — контакт знакомого, который всю жизнь занимается их стройкой.

Главным аргументом в пользу этого бизнеса стала информация о возможном ограничении вывоза необработанного леса с территории РФ , что должно было, по мнению этого предпринимателя, способствовать снижению конкуренции на рынке. Остальная вводная информация полностью отсутствовала.

У меня сразу появился вопрос, а зачем в таком случае ему нужен бизнес-план?

Ведь прежде чем подойти к его написанию, необходимо:

Полностью разобраться в продукте, рынке, конкурентах.

Пообщаться с поставщиками и потенциальными клиентами, оценить перспективы выхода на рынок.

Запустить бизнес на уровне ремесленника, без выстроенной иерархии. Необходимо понять его реальное функционирование и все процессы внутри.

Что нужно сделать до написания бизнес-плана

Основной задачей бизнес-плана является привлечение финансовых ресурсов для масштабирования компании или запуска новых продуктов на рынок. На этом этапе, когда бизнес уже сформирован, можно попробовать написать бизнес-план. Но если в компании отсутствует структура, то при масштабировании бизнес будет не в состоянии обработать всех клиентов. Поэтому желательно ее сформировать.

Как это сделать:

Сформулировать уникальное торговое предложение для продукта, чтобы выделиться на фоне конкурентов, подробно его описать.

Письменно описать все процессы в компании, выстроить иерархию в исполнительном блоке.

Создать отдел маркетинга и продаж, закрыть вопрос с привлечением и обработкой лидов.

Только после этого написание бизнес-плана является действительно актуальным вопросом.

Иногда у клиента слишком оптимистичные представления о своем проекте. Например, однажды нам нужно было разработать бизнес-план по открытию многофункционального придорожного комплекса. Залоговое обеспечение, кроме земельного участка, на котором планировалось строить объект, отсутствовало. Поэтому предлагаемые условия по банковскому кредиту были не самые лояльные.

В ходе расчета мы выявили, что ставка по банковскому кредиту «съедает» всю прибыль по проекту. У клиента также не было возможности увеличить долю собственных средств в финансировании проекта для снижения процентной ставки. Поэтому от его реализации в таком виде мы решили отказаться.

Как оформлять бизнес-план

Что такое бизнес-план? Документ, в котором приводится описание бизнес-модели, продукта и расчет экономических показателей. В нашей стране на законодательном уровне не закреплены требования к содержанию бизнес-планов. Поэтому у финансовых аналитиков есть выбор, в каком формате оформлять проект:

Международные требования (UNIDO, TACIS, ЕБРР ). Если отсутствуют заранее установленные пожелания, то проект чаще всего оформляется под эти стандарты.

«Россельхозбанк», Требования банков ( «Сбербанк» «Внешэкономбанк» ). Правда, у них запросы к содержанию и оформлению бизнес-планов по объему соответствуют целому мемуару.

Требования правительственных структур и госкорпораций (ОЭЗ, Роснано );

Пожелания частных инвесторов. Не все инвесторы любят читать огромные бизнес-планы с избыточной информацией. Как правило, это люди, которые уже разбираются в бизнесе, в который вкладывают. Поэтому чаще всего бизнес-план оформляется в кратком виде с развернутой финансовой моделью.

Типовое содержание бизнес-плана включает:

1. Введение

2. Краткое описание

3. Бизнес и его общая стратегия

4. Маркетинговый анализ и маркетинговая стратегия

Маркетинговый анализ

Маркетинговая стратегия

5. Производство и эксплуатация

Планы развития

Покупка производственного предприятия и оборудования

План производства и расчет выпуска продукции

Производственные факторы

6. План производства и эксплуатации

Производственные факторы

Система контроля качества

7. Управление и процесс принятия решений

8. Финансы (Финансовая модель)

Прогнозный период

Допущения, которые необходимо иметь до составления финансовых отчетов

Расчет себестоимости единицы продукции или услуг

Финансовая отчетность

Балансовый отчет

ДДС Особые комментарии

9. Факторы риска

Технические риски

Финансовые риски: анализ чувствительности и безубыточности

Хочу отметить, что написание бизнес-плана — это довольно объемная задача, которую необходимо реализовывать не на нулевом этапе.

Пример из нашего опыта: бизнес-план был полезен компании, которая вышла на рынок производства биопротеина (в качестве заменителя рыбной муки). В связи с тем, что вылов рыбы в мире достиг предела, в 80-х годах прошлого века ученые начали проводить исследования по искусственному синтезу белка. В результате такая технология была найдена, но экономически целесообразна она стала только сейчас.

В рамках написания бизнес-плана для компании мы изучили не только российский, но и мировой рынок, основных поставщиков и покупателей, процессы получения продукта и сформировали подробный финансовый план. Общий объем инвестиций оценивался в миллиард рублей.

Есть ли альтернатива бизнес-плану

Бизнес-план имеет смысл писать, когда объем инвестиций в среднем больше 20 миллионов рублей. Альтернативой ему является финансовая модель (такой своеобразный бизнес-план «на салфетке»). В содержании выше этот раздел приведен и является одним из ключевых. Чаще всего такая финмодель предназначена для внутреннего пользования или вполне подойдет для внешнего частного инвестора.

Финансовая модель — это подробная экономическая схема компании без текстового описания и углубления в процессы. По сути, это отчет о движении денежных средств в прогнозном периоде (план на 1-3 года).

Главные принципы при формировании финмодели:

Период прогнозирования выбираем на 1-3 года. Последние годы в стране меняется экономическая ситуация и уровень жизни населения. Но в то же время появляются новые каналы маркетинга для привлечения клиентов и методы автоматизации бизнеса. Несмотря на то что в многих учебниках рассматривается долгосрочный период прогнозирования, у нас в стране можно делать прогноз на 1 год.

Средний чек, трафик и выручка должны соответствовать среднерыночным показателям. При планировании не стоит равняться на знакомые всем бренды. Например, если ИКЕА открывает магазин на окраине города в чистом поле, то вокруг нее формируется своя инфраструктура.

При планировании денежных поступлений необходимо учесть сезонность направления, срок оборачиваемости дебиторской задолженности — не всегда оплата поступает в момент передачи товара — в целом снизить первоначальный прогноз по доходам на 20%.

При определении операционных расходов планируемые затраты нужно умножать минимум на 1,5, а инвестиционные расходы — минимум на 2. Затратную часть всегда прогнозировать легче, но необходимо проверять на соответствие среднерыночным показателям: фонд оплаты труда, арендные ставки, цены на сырье. Например, если дружественная компания предлагает скидку 20% на ключевое сырье, это не означает, что так будет всегда.

Довольно часто клиенты любят считать сверхприбыли, исходя из спроса в высокий сезон и соответствующих продаж. Например, заполняемость хостелов в Санкт-Петербурге в высокий сезон составляет 84%, а уровень их безубыточности находится на 57%. Высокий сезон длится всего 4 месяца, а в остальное время наблюдается существенный спад, при этом в январе объект может работать даже в минус. Так, если гость считает выручку объекта за год, опираясь на данные высокого сезона, его расчеты могут быть неправильными.

Основное преимущество финансовой модели перед бизнес-планом — это время. Поэтому перед тем, как написать полноценный бизнес-план, сначала нужно разобраться, для какой структуры он необходим. Возможно, финансовая модель будет выходом для решения вопроса о привлечении финансирования.

Материалы по теме:

5 причин, почему инвесторы игнорируют ваш бизнес

«Технополис — не филиал рая на земле»: какие компании не могут быть его резидентами

Я ушел из «Яндекса» и запустил стартап. Теперь у него выручка — 120 миллионов

Краткое руководство по открытию бизнеса в IT 3 вопроса, которые могут спасти ваш бизнес от провала