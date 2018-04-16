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Германия: СП-2 должен учитывать интересы ряда стран
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Германия: СП-2 должен учитывать интересы ряда стран 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Германия нацелена на использование нового российского газопровода «Северный поток-2» для обеспечения частных инфраструктурных проектов, в то же время защищая интересы Украины, сказал министр экономики ФРГ Питер Альтмайер.
Питер Альтмайер EPA-EFE/OMER MESSINGER
Немецкий министр выступал на совместной пресс-конференции с комиссаром Еврокомиссии по энергетике Марошом Шефчовичем, который сказал, что приветствует приверженность канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечению того, чтобы Украина по-прежнему получала выгоду от платежей за транзит газа. Трубопровод, запланированный консорциумом во главе с российским энергетическим гигантом "Газпромом", пройдет через территорию Германии через Балтийское море, минуя страны-посредники, такие как Украина и Польша, которые потеряют значительные транзитные доходы. Как писали «Вести. Экономика», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2) не продолжится без ясности по поводу роли Украины как транзитной страны, что, по всей видимости, ужесточило ее мнение по поводу проекта. Российский «Газпром» ранее заявлял, что не собирается полностью отказываться от транзита газа через территорию Украины, заявил глава газовой компании Алексей Миллер. По его словам, «Газпром» сохранит объемы транзита «голубого топлива» через Украину на уровне 10-15 млрд кубометров в том случае, если Киев обоснует экономическую целесообразность нового контракта. Напомним, что действующий контракт между РФ и Украиной истекает уже в 2019 году.
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