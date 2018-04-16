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В Крыму заработало первое исламское интернет-радио
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В Крыму заработало первое исламское интернет-радио 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе представили первое в Крыму исламское интернет-радио «Ирфан» Духовного управления мусульман Крыма. Как сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма, основными темами эфиров станут религия Ислам и образ жизни мусульман.
В сетке вещания радиостанции порядка 50 передач, которые транслируются на русском и крымско-татарском языках. Это, в том числе, уроки крымско-татарского, арабского и английского языков, программы о путешествиях, новинках в области науки и техники и передачи для детей.
В перспективе в эфире планируют транслировать прямые включения с пятничных намазов и хутб, а также других религиозных мероприятий.
В настоящее время слушать интернет-радио «Ирфан» можно в онлайн-режиме на сайте ДУМ Крыма, а также в специальном мобильном приложении.
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