Эксперт рассказал, как блокчейн и big data могут подстегнуть рост экономики

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Технологии блокчейн, big data, нейронные сети и искусственный интеллект могут создать огромное количество рабочих мест и увеличить экономический рост, рассказал начальник отдела стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Илья Грибков.

"Всемирная организация интеллектуальной собственности в последнее время отмечает необходимость ориентироваться на так называемые прорывные технологии, которые способны создать инновации, создать рынок. Такие новые технологии как блокчейн, большие данные (big data), нейронные сети, искусственный интеллект — это действительно технологии, которые могут создать рынок, огромное количество рабочих мест и увеличить экономический рост в государствах", — сообщил он, выступая на международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».

Грибков добавил, что технологию блокчейн и ее развитие в сфере искусственного интеллекта планируется обсудить на конференции в Женеве, которая пройдет 23-25 мая.

Технология блокчейн (blockchain, система организации распределенной базы данных) в минувшем году вызвала взрывной интерес во всем мире, привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам.

По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».