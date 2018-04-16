Сирень, снежноягодник, кизильник и другие растения высадят этой весной в районе Коньково

Всего во дворах на территории района Коньково в весенний период 2018 года посадят 57 деревьев и 1260 кустарников по программе «Миллион деревьев».

Новые зеленые насаждения появятся на улицах Генерала Антонова, Бутлерова, Введенского, Миклухо-Маклая, Академика Волгина, Островитянова и Профсоюзной. На этих улицах высадят саженцы рябины, липы, клена, ели, яблони, ивы и других деревьев.

Что касается кустарников, то этой весной в нашем районе высадят много кизильника блестящего — 60 кустов! Они появятся на Миклухо-Маклая, 55. Также коньковцы смогут порадоваться барбарису, сирени, чубушнику, смородине, спирее, калине и даже розам!