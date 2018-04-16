ИФНС обязана рассчитывать реальные расходы компании

ИФНС начислила компании НДС и налог на прибыль в связи с тем, что признала нереальными заявленные в качестве выполненных и оплаченных строительно-ремонтные работы подрядных организаций:

у них отсутствовали работники и имущество для проведения таких работ; гендиректор данных фирм в ходе допросов в качестве свидетеля опроверг подписание документации; компания не представила доказательствпроявления должной осмотрительности при выборе контрагентов.

Вместе с тем, инспекция не просто исключила все расходы из налоговой базы. Проверяющие признали, что часть работ была выполнена сотрудниками самой компании. В связи с этим инспекторы рассчитали реальные затраты организации на работы с учетом стоимости рабочего часа ее квалифицированных сотрудников. Данный расчет был вручен руководителю компании лично под роспись.

Суд оставил решение ИФНС в силе, подтвердив правомерность такого подхода. Он был заложен еще в Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 53, а затем неоднократно применен на уровне ВС РФ (определения от 26.05.2016 310-КГ16-5824, от 04.08.2015 309-КГ15-8397, от 12.02.2016 305-КГ15-19151).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 03.04.2018 № Ф05-3476/2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»