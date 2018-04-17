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Подъезд отремонтировали в деревне Марушкино
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Подъезд отремонтировали в деревне Марушкино 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ремонт подъезда в многоквартирном жилом доме завершился на территории деревни Марушкино поселения Марушкинское. Информацию об этом 16 апреля сообщили в местной администрации.
— На данный момент специалисты завершили работы в подъезде №8 дома №10 на улице Липовая Аллея. Как и планировалось, на объекте поменяли напольную и настенную плитку, тамбурную дверь. Кроме того, специалисты побелили и покрасили все необходимое, — прокомментировали сотрудники администрации поселения Марушкинское.
Отметим, что в подъезде были заменены почтовые ящики и поручни. Все работы произвели в установленный срок.
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