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Проекты ветроэнергетики дадут Ставрополью больше 300 рабочих мест
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Проекты ветроэнергетики дадут Ставрополью больше 300 рабочих мест 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Реализация проектов по строительству ветровых парков в Ставропольском крае позволит создать более 300 высокопроизводительных рабочих мест. В течение пяти лет в регионе появится несколько сотен ветряков.
«Эти установки необходимо обслуживать, за ними нужно смотреть, это большая интересная работа. На территории края появятся 300−400 высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко.
По словам министра, в высших и средних учебных заведениях региона планируют начать подготовку кадров для этой отрасли. «Вузы и ссузы активно смотрят на этот процесс, оценивают, какие специалисты понадобятся компаниям. Мы эту работу пытаемся синхронизировать, чтобы у нас одновременно появились и ветропарки, и люди, которые там будут работать», — уточнил Хоценко.
В ближайшие пять лет в нескольких районах Ставрополья планируется построить до 400 ветровых установок.
Ранее перспективные участки для будущего строительства определили эксперты компаний «Энел Россия», «ВетроОГК» (дочерняя структура Росатома) и управляющей компании «Ветроэнергетика», которая управляет Фондом развития ветроэнергетики, учрежденным совместно компаниями «Фортум» и АО «Роснано». Краевые власти предоставляют инвесторам земельные участки и помогают в создании необходимой инфраструктуры.
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