Проекты ветроэнергетики дадут Ставрополью больше 300 рабочих мест

Реализация проектов по строительству ветровых парков в Ставропольском крае позволит создать более 300 высокопроизводительных рабочих мест. В течение пяти лет в регионе появится несколько сотен ветряков.

«Эти установки необходимо обслуживать, за ними нужно смотреть, это большая интересная работа. На территории края появятся 300−400 высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко

По словам министра, в высших и средних учебных заведениях региона планируют начать подготовку кадров для этой отрасли. «Вузы и ссузы активно смотрят на этот процесс, оценивают, какие специалисты понадобятся компаниям. Мы эту работу пытаемся синхронизировать, чтобы у нас одновременно появились и ветропарки, и люди, которые там будут работать», — уточнил Хоценко.

В ближайшие пять лет в нескольких районах Ставрополья планируется построить до 400 ветровых установок.