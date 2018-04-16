Российская система криптозащиты информации совместима с ОС «Альт» 

Российские смарт-карты и USB-токены ESMART ® Token ГОСТ, а также ESMART ® Token, были проверены на совместимость с ОС «Альт». По итогам испытаний продукция зеленоградского производителя, Группы Компаний ISBC, подтвердила соответствие всем требованиям.
ESMART ® Token ГОСТ представляют собой СКЗИ с аппаратной поддержкой криптографических алгоритмов. Она соответствует требованиям ФСБ России к шифровальным средствам, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ №796. Она может использоваться для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Отечественное происхождение гарантирует отсутствие аппаратных «закладок».
— Применение российских продуктов в сфере информационной безопасности многократно повышает защищенность ИТ-систем государственных структур, предприятий и организаций. ESMART ® Token ГОСТ — один из немногих ИБ-продуктов, полностью разработанный и серийно производимый в России. Прохождение сертификации на совместимость с отечественными операционными системами «Альт» стало новым этапом в борьбе с киберпреступлениями. Высокий класс сертификации КС3 позволяет защититься от внутреннего нарушителя, что в последние время стало одной из самых актуальных угроз безопасности. Программно-аппаратные комплексы на базе разработок ISBC и СПО «Базальт» обеспечат гарантированную защиту информации от несанкционированного доступа, — рассказал Сергей Панов, генеральный директор ООО «АТ бюро», входящего в Группу Компаний ISBC.