Российская система криптозащиты информации совместима с ОС «Альт»

Российские смарт-карты и USB-токены ESMART ® Token ГОСТ, а также ESMART ® Token, были проверены на совместимость с ОС «Альт». По итогам испытаний продукция зеленоградского производителя, Группы Компаний ISBC, подтвердила соответствие всем требованиям.

ESMART ® Token ГОСТ представляют собой СКЗИ с аппаратной поддержкой криптографических алгоритмов. Она соответствует требованиям ФСБ России к шифровальным средствам, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ №796. Она может использоваться для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Отечественное происхождение гарантирует отсутствие аппаратных «закладок».