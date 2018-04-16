Ещё
Появился новый механизм выхода из банковского черного списка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появился новый механизм выхода из банковского черного списка 

Банки.ру 43 минуты назад
Создан новый механизм, который поможет добросовестным клиентам банков добиться исключения из черного списка. Об этом сообщается на сайте Fincult.info, который был создан Центробанком как информационно-просветительский ресурс для граждан.
Так, если по какой-то причине банк отказывается реабилитировать клиента, можно будет обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. Регулятор утвердил порядок подачи заявления, где подробно прописан список необходимых документов, а также сроки рассмотрения дела комиссией. Новая схема начнет работать с 23 апреля 2018 года.
«Случается, что банк отказывается открывать счет или проводить операцию для человека или компании и вносит их в так называемый черный список. Это происходит, если банк подозревает клиента в отмывании нелегальных доходов или финансировании терроризма. Этот список един, его видят все банки. И каждый банк может пополнить этот список или, наоборот, исключить из него клиента», — поясняют в ЦБ. При этом отмечается, что иногда человек или организация попадает в этот черный список по ошибке: такое может случиться, если клиент, например, не представил всех нужных документов для открытия счета, проведения перевода или снятия денег либо по недоразумению дал неверные сведения.
Ранее регулятор выпустил методические рекомендации для самих банков. Если банк вносит человека или компанию в черный список, то обязан указывать конкретную причину отказа в обслуживании и объяснять это клиенту. Если клиент просто ошибся и смог представить нужные документы, банк должен исключить его из черного списка.
Кроме того, по закону банки не должны автоматически отказывать клиентам, которые уже попали в черный список. Банкиры должны внимательно изучать каждую ситуацию отдельно, подчеркивают в ЦБ.
Новость
Банки.ру: последние новости
США, Франция и Великобритания начали военную операцию против Сирии Захарова прокомментировала военную операцию западной коалиции в Сирии В Госдуму внесен законопроект об ограничении участия АСВ как кредитора при банкротствах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки27
Согласована единая позиция по Сирии212
Россиянин уехал на дачу и пожалел25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Федеральный канал опозорился с Сирией119
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение