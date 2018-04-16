Мэр Пскова пожалел, что Господь запрещает «стереть пиндосов с лица земли»

«Уважаемый Андрей Анатольевич, берегите себя! Пиндосам Вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает! Еще раз — будьте осторожны, Вы нам и мне лично — нужны!» — написал Цецерский.