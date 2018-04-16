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Мэр Пскова пожалел, что Господь запрещает «стереть пиндосов с лица земли»
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Мэр Пскова пожалел, что Господь запрещает «стереть пиндосов с лица земли» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Псковский градоначальник Иван Цецерский посетовал на то, что Господь запрещает стереть Соединенные Штаты с лица Земли.
Цецерский прокомментировал пост секретаря генсовета «Единой России» и экс-губернатора области Андрея Турчака в Instagram, где были опубликованы фотографии с видом Дамаска.
«Уважаемый Андрей Анатольевич, берегите себя! Пиндосам Вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает! Еще раз — будьте осторожны, Вы нам и мне лично — нужны!» — написал Цецерский.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
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