Первый общегородской субботник прошел в ЮВАО

Жители ЮВАО вышли на помощь сотрудникам коммунальных служб в рамках первого общегородского субботника, который прошел 14 апреля.

Основной площадкой уборки в округе стал недавно благоустроенный сквер у станции метро «Дубровка». Более сотни жителей приняли участие в приведении в порядок территории. Всем желающим принять участие в уборке территорий раздавали инвентарь — лопаты, грабли, перчатки, кисточки, ведра, мусорные пакеты. Также на территории разместили контейнеры для раздельного сбора отходов. Музыкальное сопровождение создавало соответствующее настроение, а подкрепиться можно было на полевой кухне — там угощали гречневой кашей и горячим чаем.

Жители убирали мусор с тротуаров и газонов, сотрудники ГБУ «Жилищник района Южнопортовый» покрасили заборы и лавочки, полили водой дорожки и обрезали сухие ветви деревьев. Кроме того, в парке высадили 10 берез и 50 кустов кизильника. Глава управы района Южнопортовый Сергей Никитин также принял участие в субботнике.

— За 30 лет, как живу в районе, не пропустил ни одного субботника, — говорит Сергей Никитин. — Выходить на них нужно для того, чтобы сделать свой район лучше и красивее. Если человек хоть раз сам поучаствует в уборке территории, то уже не бросит мусор мимо урны.

Всего в уборке территорий Юго-Восточного округа приняли участие почти 145 тысяч человек, в том числе школьники, студенты, работники предприятий, сотрудники сферы ЖКХ и жители. Также было задействовано 1 094 единицы техники.

В рамках субботника было проведено прогребание и ремонт газонов, удаление пней и сухостоя, высадка деревьев, устройство цветников, окраска газонного ограждения и контейнеров, ремонт детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг, светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и другие виды работ.