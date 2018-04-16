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Разработка ТЭО транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо может начаться в 2018 году
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Разработка ТЭО транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо может начаться в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо может начаться в 2018 году. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам переговоров с министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кэйити Исии.
"Для разработки ТЭО потребуются серьезные инвестиции, но, по крайней мере, задачу нашим транспортным институтам такую поставим", — сказал Соколов, отвечая на вопрос, начнется ли разработка ТЭО в этом году.
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