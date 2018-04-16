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Практический семинар для интернет-пользователей прошел на Преображенке
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Практический семинар для интернет-пользователей прошел на Преображенке 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Лицеисты Преображенки усвоили правила безопасности пользования интернетом. Семинар провели в корпусе «Гамма» лицея №1502 при МЭИ.
На семинаре выступил семиклассник-лицеист Н. Овчинников — он представил слушателям доклад на тему «Математическая модель поведения подростков 14 лет, владельцев банковских карт». Доклад прослушали с интересом и энтузиазмом, потому что тема показалась многим актуальной.
Главной задачей фестиваля было формирование у учащихся школ навыков безопасного поведения в интернете, в актовый зал пришли почти все классы структурного подразделения. Ожидание ребят оправдались — занятие получилось очень полезным и интересным. Школьники смогли послушать настоящих профессионалов: специалистов по кибербезопасности, по развитию IT-систем некоторых крупных банков.
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