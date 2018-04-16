Практический семинар для интернет-пользователей прошел на Преображенке

Лицеисты Преображенки усвоили правила безопасности пользования интернетом. Семинар провели в корпусе «Гамма» лицея №1502 при МЭИ.

На семинаре выступил семиклассник-лицеист Н. Овчинников — он представил слушателям доклад на тему «Математическая модель поведения подростков 14 лет, владельцев банковских карт». Доклад прослушали с интересом и энтузиазмом, потому что тема показалась многим актуальной.

Главной задачей фестиваля было формирование у учащихся школ навыков безопасного поведения в интернете, в актовый зал пришли почти все классы структурного подразделения. Ожидание ребят оправдались — занятие получилось очень полезным и интересным. Школьники смогли послушать настоящих профессионалов: специалистов по кибербезопасности, по развитию IT-систем некоторых крупных банков.