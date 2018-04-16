Регулирование деятельности филиалов иностранных НКО будут проводить по адресу их работы

Перечень оснований для отказа во включении сведений о структурных подразделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НКО) в реестр филиалов и представительств международных организаций и ИНКО.

Соответствующий законопроект Правительство направило на рассмотрение в Государственную Думу

Документ восполняет законодательный пробел к требованиям о содержании положения о филиале или представительстве зарубежной неправительственной организации.

Помимо этого, инициатива уточняет возможность исключения структурного подразделения зарубежного НКО из реестра по решению уполномоченного органа в связи прекращением работы филиала организации на территории России

Кроме того, в настоящее время согласно Налоговому кодексу, Минюст России обязан передавать в фискальный орган данные о включении сведений о структурах в названный реестр в течение 10 дней со дня их внесения. Среди соответствующих данных должен быть адрес структурного подразделения на территории России. В случае, если он не указан в данных, предназначенных для ФНС , информация не может быть принята и использована для учёта подразделений ИНКО.

В свою очередь, постановка на учёт иностранной организации проводится в налоговом органе по месту осуществления ею деятельности, которая идентифицируется конкретным адресом. Таким образом, постановка на учёт в налоговых органах филиалов иностранных неправительственных организаций на основании сведений, сообщаемых Минюстом России, возможна только при наличии сведений об их адресе.

Однако в Налоговом кодексе и Федеральном законе «О некоммерческих организациях» существует противоречие по срокам предоставления такой информации.

Для устранения этого противоречия законопроект устанавливает срок представления структурными подразделениями НКО информации об адресе их местонахождения в уполномоченный орган. Он будет составлять не более семи дней.