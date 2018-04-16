14 полезных приспособлений для сада и огорода на «Алиэкспресс»

Уже совсем скоро начнется дачный сезон и все любители сада и огорода устремятся на свои участки. Облегчить процесс возделывания земли и просто преобразить свои владения можно с помощью ряда полезных товаров, доступных на AliExpress и популярных не только в Китае , но и во многих других странах. Они помогут в подготовке грядок, уборке, поливке, а также просто позволят отдохнуть и отвлечься от шумного города.

Перчатки для работы на грядках

Лучшим решением для подготовки неглубоких лунок на уже вскопанной грядке станут влагонепроницаемые перчатки с заостренными пластиковыми наконечниками на пальцах. Стоят такие всего 135 рублей за пару. Хватить их должно надолго.

Стяжки для растений

Для подвязки растений или даже фиксации шланга сейчас активно используются специальные пластиковые стяжки. Это приспособление многоразового использования, поэтому пригодиться они могут и в следующем году. Найти их можно в любом количестве, цена за 50 штук с доставкой составит всего 150 рублей.

Набор инструментов

Подготовить землю, убрать сорняки и выкопать лунки для посадки позволит набор полезных инструментов за 350 рублей. В него входит четыре предмета с металлическим основанием и пластиковыми рукоятками.

Биоразлагаемые кульки для рассады

Маленькие, надежные и очень практичные кульки, которые при углублении в землю под воздействием воды начинают разлагаться. Отличное решение для посадок пророщенных семян растений. Спрос на такие товары всегда велик. 100 кульков размеров 8 х 10 см обойдутся не дороже 100 рублей.

Сетка для вьющихся растений

Помочь вьющимся растениям окутать беседку или даже дачный домик поможет зеленая нейлоновая сетка. Она не будет бросаться в глаза и позволит контролировать процесс роста. Цена сетки размером 1,8 х 1,8 метров составляет менее 300 рублей. При желании найти можно и другие размеры.

Подсветка дорожек

Оформленные в виде больших бриллиантов фонарики, работающие от солнечной энергии, помогут украсить любой участок. На выбор есть как одноцветные, холодные или теплые, так и разноцветные. Цена не превышает и 200 рублей.

Фонарик — отпугиватель комаров

Это еще один тип фонарика, который может не только подсвечивать зону вокруг, но и уничтожать комаров фиолетовым излучением. Менять режим работы можно с помощью переключателя на корпусе. Стоит такая защита около 900 рублей.

Измеритель влажности почвы

Этот полезный садовый гаджет поможет узнать, насколько почва сухая или же, наоборот, влажная, а также позволит определить уровень PH. С доставкой такое приспособление обойдется дешевле 300 рублей.

Секатор

Избавиться от мешающих веток, аккуратно срезать цветок с толстым стеблем или просто подстричь кусты можно при помощи секатора. Цена популярных вариантов зависит от размера и начинается от 250 рублей.

Садовый разбрызгиватель

Шланговая насадка для разбрызгивания воды — незаменимое приспособление для любителей выращивать в саду цветы и высаживать газон. Вариант с 360-градусным вращением и высотой струй до 3 метров стоит от 380 рублей.

Семена экзотических роз Синие, черные, бирюзовые, бело-фиолетовые и даже разноцветные — каких только роз сейчас нет! Семена практически всех самых необычных вариантов давно доступны в продаже. Цены за 200 семян составляет около 20 рублей.

Синяя клубника

Продолжая тему экзотики, нельзя не отметить семена синей клубники. Этот товар уже не первый год пользуется популярностью в онлайн-магазинах Китая. Цена пакетика семян не превышает и 50 рублей.

Люминесцентная галька

Подсветить садовые дорожки можно по-разному. Один из вариантов предполагает использование люминесцентной гальки, которая, набравшись за день света, ночью будет его отдавать. Ее вполне можно использовать в сочетании с другими материалами. Продается она по 100 штук по цене от 350 рублей.

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