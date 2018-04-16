Бурков заявил, что омские чиновники боятся принимать решения 

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал о взаимоотношениях с другими чиновниками региона. По его мнению, представители власти боятся принимать решения.
«Поначалу вообще информацию о бедах и проблемах узнавал из СМИ, из соцсетей. Местное руководство говорит: у нас все нормально. Я показываю мониторинг и говорю: «Как же нормально, когда у вас тут вода не идет, а там дома затопило?» Сегодня, если я еду в район, я не предупреждаю ни главу, ни министров, куда заеду. Никто решения принимать не хочет. Чуть ли не бить приходится. Понимаете? Все сидят, боятся: «А вот сделаем, потом претензии, прокуратура», — заявил Александр Бурков в интервью ТАСС.
Бурков также добавил, что ему удалось консолидировать местные элиты. А если у правоохранительных органов возникают вопросы к ним, то глава региона старается не вмешиваться в эти дела.