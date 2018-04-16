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20 тысяч кубанцев будут участвовать в традиционном легкоатлетическом забеге
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20 тысяч кубанцев будут участвовать в традиционном легкоатлетическом забеге 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В воскресенье, 22 апреля, на Театральной площади кубанской столицы стартует традиционный легкоатлетический забег «5000 метров с „Высшей лигой“. Он пройдет в Краснодаре в 14-й раз.
»Ежегодно забег собирает свыше 7 тысяч участников со всей России и стран Ближнего зарубежья и дает начало новым традициям. В Краснодар приезжают известные российские спортсмены, на старт выходят первые лица города», — рассказал главный организатор, генеральный директор сети спортивных магазинов Алексей Пшеничный.
Спортивная программа рассчитана на два дня. В субботу, 21 апреля, на Театральной площади с 10 утра начнется выдача стартовых пакетов участникам забега, продолжится регистрация, параллельно будет организован медосмотр с выдачей справок-допусков и открыта детская игровая зона.
Соревновательная часть праздника пройдет в воскресенье, 22 апреля.
По традиции в ней 2 дистанции: традиционная — 5000 метров и «Детская миля» — 1600 метров. Маршрут пролегает по улице Красной от Театральной площади до фонтана у здания Законодательного Собрания края и обратно.
В этом году введены новшества для участников «Детской мили». Добавился еще один старт, теперь победители и призеры определятся среди любителей бега: от 0-до 6 лет, 7–11 лет, 11–14 лет, отдельно у девочек и у мальчиков.
Откроют соревновательный день старшая возрастная группа «Детской мили» в 9.30 утра. В 10.00 и 10.30 стартуют средняя и младшая.
В 11.30 начнется основной забег. Обладатели главных трофеев — денежных сертификатов — определятся в абсолютном первенстве.
Свыше 50 команд будут бороться за «Кубок Корпораций» в двух номинациях. Обладателем уникальной награды станет как компания или государственное учреждение с наибольшим представительством, так и та структура, сотрудники которой первыми придут к финишу.
По данным организаторов, призовой фонд забега свыше 100 тыс. руб.
Беговое событие в этом году состоит из серии стартов: в Краснодаре, Сочи и Геленджике с общим числом участников порядка 20 тыс. человек.
Онлайн регистрация участников проводится до 19 апреля, сообщает пресс-служба Краснодара.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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