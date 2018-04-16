20 тысяч кубанцев будут участвовать в традиционном легкоатлетическом забеге

В воскресенье, 22 апреля, на Театральной площади кубанской столицы стартует традиционный легкоатлетический забег «5000 метров с „Высшей лигой“. Он пройдет в Краснодаре в 14-й раз.

»Ежегодно забег собирает свыше 7 тысяч участников со всей России и стран Ближнего зарубежья и дает начало новым традициям. В Краснодар приезжают известные российские спортсмены, на старт выходят первые лица города», — рассказал главный организатор, генеральный директор сети спортивных магазинов Алексей Пшеничный

Спортивная программа рассчитана на два дня. В субботу, 21 апреля, на Театральной площади с 10 утра начнется выдача стартовых пакетов участникам забега, продолжится регистрация, параллельно будет организован медосмотр с выдачей справок-допусков и открыта детская игровая зона.

Соревновательная часть праздника пройдет в воскресенье, 22 апреля.

По традиции в ней 2 дистанции: традиционная — 5000 метров и «Детская миля» — 1600 метров. Маршрут пролегает по улице Красной от Театральной площади до фонтана у здания Законодательного Собрания края и обратно.

В этом году введены новшества для участников «Детской мили». Добавился еще один старт, теперь победители и призеры определятся среди любителей бега: от 0-до 6 лет, 7–11 лет, 11–14 лет, отдельно у девочек и у мальчиков.

Откроют соревновательный день старшая возрастная группа «Детской мили» в 9.30 утра. В 10.00 и 10.30 стартуют средняя и младшая.

В 11.30 начнется основной забег. Обладатели главных трофеев — денежных сертификатов — определятся в абсолютном первенстве.

Свыше 50 команд будут бороться за «Кубок Корпораций» в двух номинациях. Обладателем уникальной награды станет как компания или государственное учреждение с наибольшим представительством, так и та структура, сотрудники которой первыми придут к финишу.

По данным организаторов, призовой фонд забега свыше 100 тыс. руб.

Беговое событие в этом году состоит из серии стартов: в Краснодаре, Сочи Геленджике с общим числом участников порядка 20 тыс. человек.

Онлайн регистрация участников проводится до 19 апреля, сообщает пресс-служба Краснодара.