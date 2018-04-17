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Участники молодежного медиацентра Котельников подготовили серию социальных роликов к субботнику
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Участники молодежного медиацентра Котельников подготовили серию социальных роликов к субботнику 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Участники молодежного медиацентра городского округа Котельники подготовили серию социальных видеороликов на экологическую тематику к предстоящему субботнику. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
Участники нашего молодежного медиацентра подготовили серию социальных роликов в преддверии субботника, который пройдет 21 апреля в Московской области, в том числе, в Котельниках. Все материалы посвящены вопросам экологии и сохранению окружающей среды
— Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что участники ММЦ отсняли три социальных ролика, в каждом из них прослеживается отдельная история об экологическом воспитании людей и культуре, о том, что необходимо бережно относиться к природе своего края. В съемках принимали участие жители города, самой юной их них 5 лет.
21 апреля в городском округе Котельники пройдет общегородской субботник, в ходе которого будут приводиться в порядок дворы, скверы и другие общественные места. Подготовка в городе к нему уже началась в рамках месячника по благоустройству. В каждом микрорайоне будет определена своя центральная площадка.
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