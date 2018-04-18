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Городской сквер, яблоневый сад и аллея станут центральными площадками субботника в Котельниках
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Городской сквер, яблоневый сад и аллея станут центральными площадками субботника в Котельниках 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
В городском округе Котельники определены три центральные площадки на субботнике, который пройдет 21 апреля. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
Главными площадками субботника в нашем городском округе станут сквер в микрорайоне Ковровый, где расположена дивизионная пушка, а также яблоневый сад в микрорайоне Силикат и Центральная аллея на Белой Даче. Уборка в этот день будет проводиться на всей территории городского округа
— Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что в уборке примут участие сотрудники администрации, члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы и Совета депутатов, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, дорожные службы, представители бизнеса и различных учреждений, члены Общественной палаты, жители.
Мы постарались сделать этот день настоящим праздником для горожан, провести его с пользой и удовольствием. Например, торговый центр «Мега» у дома №57 микрорайона Белая Дача подготовит развлекательную программу для жителей с музыкой и аквагримом для детей. Также гостей ожидает интересная спортивно-развлекательная программа, конкурсы и многое другое
— Ирина Польникова.
Кроме того, глава Котельников рассказала, что футболисты городского округа совместно с жителями будут убирать дворы, после чего на территориях пройдёт товарищеский матч. Также в рамках субботника одна из управляющих компаний города украсит бетонную стену у водозаборного узла в микрорайоне Южный граффити. Помимо этого, в Котельниках будет работать полевая кухня.
Жители, которые будут участвовать в субботнике и наводить порядок в своих дворах, могут обратиться в управляющую компанию и получить инвентарь. Это грабли, перчатки, мешки. Приглашаю всех принять активное участие в субботнике и не оставаться в стороне в вопросе благоустройства нашего города. Давайте все вместе сделаем наш город чище и красивее
— Ирина Польникова.
21 апреля в Подмосковье объявлен общеобластной субботник. Стартует он в муниципальных образованиях в 10.00.
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