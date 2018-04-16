Глава Котельников пригласила жителей на общегородской субботник 21 апреля

21 апреля в городском округе Котельники пройдет общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники администрации города, различных учреждений и предприятий, служб ЖКХ и дорожники, члены общественной палаты, депутаты Совета депутатов, а также жители.

Как отметила глава Котельников Ирина Польникова , на данный момент полностью закуплен инвентарь: грабли, перчатки, лопаты, краски, кисточки и другие материалы. Также заключен договор на вывоз мусора.

Приглашаю всех жителей присоединиться к субботнику и не остаться равнодушными к вопросам благоустройства нашего города. Давайте все вместе сделаем наш город лучше и чище. 21 апреля мы будем трудиться на благо городского округа

— Ирина Польникова.

Глава Котельников добавила, что в каждом микрорайоне города будет определена своя центральная площадка. Уборку проведут во дворах, общественных местах. Общегородской субботник стартует в Котельниках в 10.00.

В рамках месячника по благоустройству в городском округе уже приступили к наведению порядка. В частности, генеральную уборку провели социальные учреждения города на своих подведомственных территориях, управляющие компании убираются во дворах, на усиленный режим работы перешли и дорожные службы. Помимо этого, началось благоустройство мест воинской славы.