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Не заметили: мимо Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит
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Не заметили: мимо Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Vladnews.ru
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В воскресенье на близком расстоянии от Земли пролетел крупный астероид, сообщает Space.com.
Небесное тело размером от 48 до 110 метров, которому присвоили обозначение 2018 GE3, приблизилось к Земле на расстояние в 192 тысячи километров. Это составляет приблизительно половину расстояния от нашей планеты до Луны.
Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50-100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day's warning. (📷 Michael Jäger) pic.twitter.com/kElrxBiUoB
— Andrew Rader (@marsrader) 16 апреля 2018 г.
Астероид 2018 GE3 по размеру в несколько раз превосходит метеорит, упавший недалеко от Челябинска в феврале 2013 года, и сопоставим с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году.
При этом появление этого небесного тела застало астрономов врасплох: его сумели обнаружить лишь за 21 час до момента максимального сближения с нашей планетой, отмечает Space.com.
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