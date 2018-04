Не заметили: мимо Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . В воскресенье на близком расстоянии от Земли пролетел крупный астероид, сообщает Space.com.

Небесное тело размером от 48 до 110 метров, которому присвоили обозначение 2018 GE3, приблизилось к Земле на расстояние в 192 тысячи километров. Это составляет приблизительно половину расстояния от нашей планеты до Луны.

Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50-100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day's warning. (📷 Michael Jäger) pic.twitter.com/kElrxBiUoB

— Andrew Rader (@marsrader) 16 апреля 2018 г.

Астероид 2018 GE3 по размеру в несколько раз превосходит метеорит, упавший недалеко от Челябинска в феврале 2013 года, и сопоставим с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году.

При этом появление этого небесного тела застало астрономов врасплох: его сумели обнаружить лишь за 21 час до момента максимального сближения с нашей планетой, отмечает Space.com.