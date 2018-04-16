Принимаются работы на конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд»

Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» проводит IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд».

Регистрация участников на конкурс стартовала 15 марта. Основными в этом году станут темы: «Вместе против коррупции», «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого», «Ответственный донор», «Доступная и качественная медицина», «Молодежь за безопасность дорожного движения».

На официальном сайте конкурса принимают работы по номинациям «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Их можно прислать до 20 сентября. Возраст участников — от 14 до 30 лет.

«Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, а также инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества глазами молодежи. За 9 лет реализации проекта от участников поступило порядка 46 тысяч работ.