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Слуцкий: отношения России и Черногории продолжат идти на спад с переизбранием Джукановича
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Слуцкий: отношения России и Черногории продолжат идти на спад с переизбранием Джукановича 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Переизбрание Мило Джукановича на президентских выборах в Черногории гарантирует продолжение курса Подгорицы на сближение с Западом и охлаждение отношений с Москвой в политической сфере. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Джуканович, который фактически на разных должностях находится у власти с 1991 года, вновь избран президентом Черногории. Он последовательно, еще с объявления независимости в 2006 году, выступал за вхождение в Евросоюз и НАТО, и в прошлом году Черногория действительно стала 29-м членом Североатлантического альянса, несмотря на все яростные антинатовские протесты внутри страны", — напомнил Слуцкий. В этом контексте, продолжил он, «не стоит испытывать иллюзий, что что-то может измениться». «Курс на сближение с Западом будет продолжаться», — уверен глава комитета.
Слуцкий полагает, что именно исходя из этих реалий политические отношения Москвы и Подгорицы продолжат идти на спад. «За последние несколько лет Черногория поддержала все санкции США и Евросоюза, хотя формально является только кандидатом на вступление в ЕС. А совсем недавно черногорские власти присоединились к провокации Великобритании по делу Скрипалей и в общей антироссийской агонии приняли решение о высылке нашего дипломата», — добавил глава комитета. «И здесь остается только сожалеть, что вековые связи двух братских народов рушатся под влиянием сил, разбомбивших и расчленивших Югославию», — заключил он.
Бессменный лидер Черногории на протяжении последних 27 лет Мило Джуканович одержал победу в первом туре президентских выборов. Таковы данные Государственной избирательной комиссии Черногории (ГИК) после обработки 97,23% бюллетеней.
Джуканович получил поддержку 54,15% избирателей, его ближайший соперник Младен Боянич, представляющий сразу несколько оппозиционных партий, набрал 33,24%. Явка, по сведениям ГИК, составила 63,98%.
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