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Стефанию Маликову вновь раскритиковали за чересчур «взрослый» стиль
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Стефанию Маликову вновь раскритиковали за чересчур «взрослый» стиль 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Юной Стефании Маликовой — дочери известного певца, композитора, продюсера Дмитрия Маликова — недавно исполнилось 18 лет. Однако девушку то и дело критикуют за слишком «взрослый» стиль: поклонники уверены, что одежда, аксессуары и макияж зрительно делают Стешу на 10, а то и 15 лет старше.
На днях дочь Дмитрия Маликова опубликовала фотоснимок со своим бойфрендом — и получила новую порцию критики в свой адрес. Пользователи соцсетей отмечают: рядом с молодым человеком Стеша выглядит гораздо старше своих лет. «О, боги! Я думала, что это мать его», «Мама с сыном», «Что-то жуткое происходит с этой девушкой… Ибо это реально 30-35-летняя женщина… Может, это какое заболевание, типа преждевременного старения, ибо реально это как-то неестественно», «Как будто не 18, а 30…», «Как будто мама и сын», — не стесняются в выражениях комментаторы.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) 14 Апр 2018 в 9:21 PDT  Напомним, Дмитрий Маликов и его жена Елена вместе с 1992 года. Пара растит 18-летнюю дочь Стефанию и новорожденного сына Марка. Малыш появился на свет несколько месяцев назад благодаря услугам суррогатной матери.
Также у супруги артиста есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) 6 Мар 2018 в 8:31 PST  Фото: Instagram
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