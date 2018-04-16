Согласован проект о невмешательстве во внутренние дела суверенных стран

«Поддержка принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и координация шагов, направленных на обеспечение контроля за неукоснительным выполнением резолюций СБ ООН », легли в основу документа, проект которого согласовали эксперты СНГ в Минске , информирует БЕЛТА со ссылкой на штаб-квартиру Содружества.

В пресс-службе Исполкома пояснили, что речь идет о проекте заявления Совета министров иностранных дел стран (СМИД) о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, подготовленного по инициативе России Беларуси . Участники экспертного сообщества решили продолжить работу в конце мая, после рассмотрения заявления во внешнеполитических ведомствах всех стран СНГ.

По информации Исполкома, в документе «речь идет о недопущении их расширительного толкования, противодействии неправомерным односторонним и блоковым подходам к урегулированию кризисных ситуаций в мире, а также активном продвижении справедливых многосторонних и коллективных подходов к решению актуальных глобальных и региональных проблем».

В согласованном экспертами варианте «подтверждается приверженность делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, а также принцип мирного разрешения международных споров».

Как уже сообщалось, проект заявления о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств был инициирован на заседании СМИД СНГ 6 апреля в белорусской столице.