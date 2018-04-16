Жители дома на улице Зелёной в Кургане не могут подступиться к помойке из-за кучи мусора

Пользователи во «ВКонтакте» активно постят фото контейнерной площадки во дворе дома по адресу: ул. Зелёная, 4.

— Зелёная, 4. Не хотят вывозить мусор, уже тошно смотреть! — такой подписью сопроводил фото его автор.

Комментаторы предлагают разные решения проблемы. Одни советуют просто не смотреть на происходящее, другие — жаловаться в Роспотребнадзор , а третьи — скинуться всем домом и увезти мешки.

Однако, как отметил в разговоре с нашим корреспондентом заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Александр Медведев , собственники жилья платят управляющей компании за содержание контейнерной площадки. УК, в свою очередь, нанимает за эти деньги подрядчика, который и должен вывозить мусор.

— Если мусор с контейнерной площадки не вывозится, необходимо позвонить в диспетчерскую управляющей компании. Если же та никаких действий не предпринимает, следует написать заявление в Государственную жилищную инспекцию. Это можно сделать по адресу ул. Гоголя, 25 или составить электронное заявление через сайт ГИС ЖКХ, — разъяснил порядок действий Александр Медведев.

До руководителя управляющей компании «Защита», которая обслуживает дом на ул. Зелёной, нашему корреспонденту дозвониться не удалось. Но в диспетчерской подтвердили, что заявки на вывоз мусора с помойки у них есть. Объяснить, почему контейнеры по-прежнему забиты, и назвать дату выполнения заявок в диспетчерской затруднились.