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Жители дома на улице Зелёной в Кургане не могут подступиться к помойке из-за кучи мусора
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Жители дома на улице Зелёной в Кургане не могут подступиться к помойке из-за кучи мусора 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Пользователи во «ВКонтакте» активно постят фото контейнерной площадки во дворе дома по адресу: ул. Зелёная, 4.
— Зелёная, 4. Не хотят вывозить мусор, уже тошно смотреть! — такой подписью сопроводил фото его автор.
Комментаторы предлагают разные решения проблемы. Одни советуют просто не смотреть на происходящее, другие — жаловаться в Роспотребнадзор, а третьи — скинуться всем домом и увезти мешки.
Однако, как отметил в разговоре с нашим корреспондентом заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Александр Медведев, собственники жилья платят управляющей компании за содержание контейнерной площадки. УК, в свою очередь, нанимает за эти деньги подрядчика, который и должен вывозить мусор.
— Если мусор с контейнерной площадки не вывозится, необходимо позвонить в диспетчерскую управляющей компании. Если же та никаких действий не предпринимает, следует написать заявление в Государственную жилищную инспекцию. Это можно сделать по адресу ул. Гоголя, 25 или составить электронное заявление через сайт ГИС ЖКХ, — разъяснил порядок действий Александр Медведев.
До руководителя управляющей компании «Защита», которая обслуживает дом на ул. Зелёной, нашему корреспонденту дозвониться не удалось. Но в диспетчерской подтвердили, что заявки на вывоз мусора с помойки у них есть. Объяснить, почему контейнеры по-прежнему забиты, и назвать дату выполнения заявок в диспетчерской затруднились.
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