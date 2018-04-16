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Эксперт: Люстрация нужна была для того, чтобы держать судей в узде
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Эксперт: Люстрация нужна была для того, чтобы держать судей в узде 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Объективный момент — отсутствие уверенности в украинских судах, которые могут работать беспристрастно и без политического влияния. В этих условиях создание антикоррупционного суда, на котором настаивают западные партнеры, становится все более актуальным. Тогда мы получим эффективный замкнутый цикл», — об этом заявил Игорь Петренко в эфире Espreso.TV.
Наиболее громкое дело, которое начало НАБУ, было против экс-главы фискальной службы Романа Насирова. Однако эксперт отметил, что это дело, как и многие другие, не было доведено до логического конца.
«Сейчас в судебной системе творится полный бардак. Возвращаются те, кто раньше подвергался люстрации. Это сделано, чтобы держать судей под контролем», — сказал эксперт. И это сводит на нет все усилия НАБУ.
Он считает абсолютно оправданным жесткую привязку международной помощи к прогрессу в вопросе создания эффективных антикоррупционных механизмов.
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