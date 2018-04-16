Эксперт: Люстрация нужна была для того, чтобы держать судей в узде

«Объективный момент — отсутствие уверенности в украинских судах, которые могут работать беспристрастно и без политического влияния. В этих условиях создание антикоррупционного суда, на котором настаивают западные партнеры, становится все более актуальным. Тогда мы получим эффективный замкнутый цикл», — об этом заявил Игорь Петренко в эфире Espreso.TV.

Наиболее громкое дело, которое начало НАБУ, было против экс-главы фискальной службы Романа Насирова . Однако эксперт отметил, что это дело, как и многие другие, не было доведено до логического конца.

«Сейчас в судебной системе творится полный бардак. Возвращаются те, кто раньше подвергался люстрации. Это сделано, чтобы держать судей под контролем», — сказал эксперт. И это сводит на нет все усилия НАБУ.

Он считает абсолютно оправданным жесткую привязку международной помощи к прогрессу в вопросе создания эффективных антикоррупционных механизмов.