Замминистра ЖКХ Андрей Чибис критикует курский капремонт

Ревизор уже посетил ряд домов в областном центре

Одними из первых точек выездной проверки стали парк Дзержинского и один из домов на одноимённой улице. Андрей Чибис пообщался с жильцами, которые сообщили ему, что недовольны выполнением работ по ремонту фасада. Присутствующих чиновников областной администрации заминистра попросил предоставить акт выполненных работ по этому дому к совещанию, которое позже состоится в Доме советов. Немало нареканий было и в парке.

Далее гость посетил жилые дома на улице Краснознамённой, Союзной, Энергетиков. Вопросы есть буквально по каждому из них. Также к чиновнику обратилась представитель поликлиники на улице Щепкина и рассказала, что лечебное учреждение находится в плачевном состоянии. В каждом из домов Андрей Чибис больше старается общаться именно с жильцами, интересуется, как власти реагировали на их жалобы. Выездная проверка продолжается.