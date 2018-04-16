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Замминистра ЖКХ Андрей Чибис критикует курский капремонт
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Замминистра ЖКХ Андрей Чибис критикует курский капремонт 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Ревизор уже посетил ряд домов в областном центре
Одними из первых точек выездной проверки стали парк Дзержинского и один из домов на одноимённой улице. Андрей Чибис пообщался с жильцами, которые сообщили ему, что недовольны выполнением работ по ремонту фасада. Присутствующих чиновников областной администрации заминистра попросил предоставить акт выполненных работ по этому дому к совещанию, которое позже состоится в Доме советов. Немало нареканий было и в парке.
Далее гость посетил жилые дома на улице Краснознамённой, Союзной, Энергетиков. Вопросы есть буквально по каждому из них. Также к чиновнику обратилась представитель поликлиники на улице Щепкина и рассказала, что лечебное учреждение находится в плачевном состоянии. В каждом из домов Андрей Чибис больше старается общаться именно с жильцами, интересуется, как власти реагировали на их жалобы. Выездная проверка продолжается.
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