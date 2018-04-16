СК выясняет обстоятельства падения подростка из окна лицея в Карелии

"Следственным отделом по городу Петрозаводск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту падения школьника из окна здания МОУ «Лицей № 13» администрации Петрозаводского городского округа" — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 16 апреля во время урока подросток выпал из окна третьего этажа лицея № 13 Петрозаводска. С телесными повреждениями мальчика доставили в детскую республиканскую больницу Карелии. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.