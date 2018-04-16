СК выясняет обстоятельства падения подростка из окна лицея в Карелии 

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Карелии проводят доследственную проверку после падения 16-летнего подростка из окна лицея № 13 во время урока. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Карелии.
"Следственным отделом по городу Петрозаводск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту падения школьника из окна здания МОУ «Лицей № 13» администрации Петрозаводского городского округа" — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 16 апреля во время урока подросток выпал из окна третьего этажа лицея № 13 Петрозаводска. С телесными повреждениями мальчика доставили в детскую республиканскую больницу Карелии. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.