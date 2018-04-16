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Ребенок выпал из окна школы в Петрозаводске
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Ребенок выпал из окна школы в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мальчик открывал окно, но потерял равновесие и вывалился на улицу с третьего этажа.
Инцидент произошел сегодня в 12 часов в одной из школ Петрозаводска. По данным СМИ, речь идет о лицее №13. 17-летний ученик на одном из уроков стал открывать окно, но не удержался и упал с третьего этажа.
Как рассказали порталу «Карельские Вести» в пресс-службе МВД республики, в полицию сообщение о выпавшем из окна подростке поступило из БСМП, куда ребенок был госпитализирован. Он получил ссадины, избежав серьезных травм.
В данный момент стражи порядка проводят проверку по факту ЧП.
По материалам: ptzgovorit.ru
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