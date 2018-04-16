Нижегородский мэр рассказал о будущей структуре городской администрации

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на брифинге в понедельник представил новую организационную структуру городской администрации. Документ о внесении ее на рассмотрение городской думы подписан в минувшую пятницу.

В частности, изменится число заместителей главы администрации. В настоящее время их 13, в том числе восемь главы районов. Предполагается, что главы районных администраций не будут занимать двойную должность. В то же время глава города считает, что администрации должны быть максимально наполнены полномочиями для работы на местах. Так, глава города намерен наделить глав районов полномочиями муниципального контроля. Как сообщалось ранее, он планирует передать на уровень районов также определение мест для размещения нестационарных торговых объектов.

Число заместителей главы администрации увеличится с существующих пяти (включая первого заместителя) еще на три. Как отметил Владимир Панов, до сегодняшнего дня не было ярко выраженно специализации по повышению собираемости налогов и эффективности бюджетных расходов. Первый замглавы администрации будет отвечать за это направление (в настоящее время занимающая эту должность Наталия Казачкова , пришедшая в свое время из областного министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений, курирует социальный блок). Кроме того, сейчас в городской администрации отсутствует такое направление работы, как экология, добавил Панов, поэтому оно будет создано и тоже будет подчиняться первому заместителю. Также к зоне ответственности первого заместителя относится инвестиционная политика.

Во второй блок войдут департаменты образования, культуры, спорта. Молодежная политика будет выделена из департамента спорта и молодежной политики. Третий блок горадминистрации отвечает за градостроительство, четвертый — за дорожную сеть и общественный транспорт. Задачи этого блока градоначальник объяснил тем, что в городе неизбежно появятся светофоры, которые будут управляться из диспетчерского центра, «умные остановки», благодаря которым пассажиры будут знать, когда подойдет тот или иной транспорт. Сейчас, по словам Панова, есть тренд на то, что скорость движения в городе падает, и если ничего не предпринимать, город встанет в пробках.

Следующий блок — ЖКХ, благоустройство, контроль за деятельностью муниципальных ОАО «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго». Необходимость выделения благоустройства из департамента по дорожному хозяйству и благоустройству Владимир Панов объяснил тем, что это направление, имея федеральную поддержку в виде проекта «Формирование комфортной городской среды» и значимость общественных пространств, требует специализации.

Еще один блок — экономический. Туда войдут такие направления, как закупочная деятельность, развитие малого и среднего бизнеса. Новое направление в структуре городской администрации, — все, что связано с внедрением информационных систем, которые, по мнению Владимира Панова, «тоже неизбежность в нашем городе». Данное направление, по словам градоначальника, должно быть выделено отдельно, поскольку это «некие новые подходы, некие новые навыки и компетенции, которых в администрации на сегодняшний день, к сожалению, не хватает».

В еще один блок войдут социальная политика и общественная коммуникация с жителями. «Так как в городе появляются активные граждане, у нас появилась общественная палата, есть молодежная палата, есть активисты в сфере экологии, дорожной сети, этот блок как раз и нужен, чтобы взаимодействовать с активными жителями города и дать им возможность влиять на принятие решений», — пояснил Панов. Направление социальной политики заменит направление молодежной, при этом охватит как возрастные категории, так и культурные.

Владимир Панов подчеркнул, что предлагаемая структура администрации обсуждалась с депутатами, общественной палатой, ОНФ. «На сегодняшний день все согласились, что это интересная структура, которая, с одной стороны, поможет повысить эффективность городской администрации, с другой, — сделать более прозрачной ответственность каждого руководителя за свое направление», — подчеркнул глава города.

Кроме того, в структуре администрации появится аппарат главы города, в который войдут муниципальный контроль, правовой департамент и HR-служба. Последняя, по словам Панова, должна будет выстраивать совершенно другую модель как профессионального роста внутри администрации, так и формирования кадрового резерва и привлечения новых сотрудников в администрацию. «Администрация должна быть открытой в части приглашения на работу, и оценка сотрудника как работающих, так и тех, кто потенциально может прийти на работу, должна происходить на современном уровне: это тестирование, оценка психологов. Опыт Казани показывает, что использование полиграфа тоже приветствуется», — считает градоначальник.

Он отметил, что новая структура не приведет к увеличению числа муниципальных служащих, напротив, за счет повышения эффективности работы администрация должна прийти к снижению их числа. Также за счет перераспределения полномочий и сокращению отдельных должностей новая структура не приведет к увеличению расходов.

Панов добавил, что в ближайшее время один из заместителей покинет администрацию по обстоятельствам, не связанным с профессиональной деятельностью. Однако от указания, кто из действующих заместителей останется в администрации, а кто займет вакантные места, Владимир Панов воздержался.

Фото: администрация Нижнего Новгорода