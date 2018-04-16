Ещё
Число заместителей мэра Нижнего Новгорода вырастет до восьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число заместителей мэра Нижнего Новгорода вырастет до восьми 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Столица Нижний
Количество заместителей мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова вырастет на три — до восьми человек, заявил градоначальник в ходе брифинга, передает NewsNN.
По словам Панова, в результате изменений количество муниципальных служащих не увеличится, напротив, в перспективе их численность должна уменьшиться. Увеличения расходов также не произойдет.
Как пояснил Панов, в первом блоке будут представлены комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент финансов, управление по инвестиционной политике и управление экологии. Второй блок будет включать в себя департамент образования, департамент культуры и департамент физкультуры и спорта.
В третий блок войдут департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта, управление главного архитектора города. В четвертый — департамент дорожного хозяйства, департамент транспорта.
В пятом направлении будут департамент жилья и инженерной инфраструктуры, управление благоустройства, управление по безопасности и мобилизационной подготовке, управление делами. В шестом — департамент экономического развития и закупок, департамент предпринимательства и туризма. В седьмом — управление информационных технологий и связи, управление информационно-технического обеспечения. Восьмой блок будет включать в себя департамент социальных проектов и коммуникаций, а также департамент по социальной политике.
Окончательное решение по данным вопросам будет принято в ходе заседания думы Нижнего Новгорода в апреле.
Rambler News Service: последние новости
Минобороны РФ: сирийские ПВО отразили почти все атаки на аэродромы ФСК ввела в эксплуатацию подстанцию для электроснабжения «Запсибнефтехима» «Вертолеты России» проведут переговоры об обслуживании проданной в Индию техники
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии249
Трамп предъявил России новое обвинение357
МИД предупредил россиян об угрозе31
Ответ США признали губительным для россиян142
Кремль призвал россиян не играть в прятки521
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение