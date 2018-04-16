Число заместителей мэра Нижнего Новгорода вырастет до восьми

Количество заместителей мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова вырастет на три — до восьми человек, заявил градоначальник в ходе брифинга, передает NewsNN.

По словам Панова, в результате изменений количество муниципальных служащих не увеличится, напротив, в перспективе их численность должна уменьшиться. Увеличения расходов также не произойдет.

Как пояснил Панов, в первом блоке будут представлены комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент финансов, управление по инвестиционной политике и управление экологии. Второй блок будет включать в себя департамент образования, департамент культуры и департамент физкультуры и спорта.

В третий блок войдут департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта, управление главного архитектора города. В четвертый — департамент дорожного хозяйства, департамент транспорта.

В пятом направлении будут департамент жилья и инженерной инфраструктуры, управление благоустройства, управление по безопасности и мобилизационной подготовке, управление делами. В шестом — департамент экономического развития и закупок, департамент предпринимательства и туризма. В седьмом — управление информационных технологий и связи, управление информационно-технического обеспечения. Восьмой блок будет включать в себя департамент социальных проектов и коммуникаций, а также департамент по социальной политике.

Окончательное решение по данным вопросам будет принято в ходе заседания думы Нижнего Новгорода в апреле.