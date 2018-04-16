Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на 17 апреля

Сезон навигации в Петербурге откроется разводкой сразу четырех мостов в ночь на 17 апреля. Об этом рассказала пресс-служба ГБУ «Мостотрест» . Планируется развести Дворцовый, Благовещенский, Биржевой и Тучков мосты. Движение по Дворцовому мосту будет запрещено с с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 05:00. Благовещенский мост разведут в 01:25 и наведут в 05:00 с промежуточной сводкой с 02:45 до 03:10. Биржевой мост станет недоступен для горожан с 01:00 до 04:55, Тучков — с 02:00 до 05:00 с промежуточной сводкой с 02:55 до 03:35. Официально сезон навигации по Большой Неве начался 10 апреля, однако первые заявки на проход судов появились только сейчас. Навигация по рекам и каналам начнется 20 апреля. По материалам «ДП»