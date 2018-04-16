Нижегородцам предложили обсудить закон о тишине в Интернете

Проект изменений в закон о тишине в Нижегородской области проходит обсуждение в Интернете, сообщает управление по связям со СМИ Заксобрания.

Документ можно найти сайте: https://www.government-nnov.ru/?id=211414.

Замечания и предложения можно направить до 20 апреля по электронной почте kgkhzsno@sinn.ru.

Напомним, что законопроектом предложено уточнить периоды времени, на которые распространяются требования к обеспечению тишины и покоя в многоквартирных домах.

Согласно поправка, ремонтные работы, в многоквартирном доме можно будет производить с до 20:00 и после 7:00 часов. Ранее это разрешалось делать до 22:00.

В субботу, воскресенье и праздники тишину нельзя нарушать с 20:00 до 10:00, в то время как в действующей редакции регионального закона этот период установлен с 23:00 до 10:00.

«Эта проблема особенно актуальна для новостроек, где ремонт может вестись годами. При этом мы учли, что многие люди работают до 18:00. Таким образом, до 20:00 у них останется время на проведение мелких ремонтных работ», — отметил председатель комитета Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин

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