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Нижегородцам предложили обсудить закон о тишине в Интернете
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Нижегородцам предложили обсудить закон о тишине в Интернете 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Проект изменений в закон о тишине в Нижегородской области проходит обсуждение в Интернете, сообщает управление по связям со СМИ Заксобрания.
Документ можно найти сайте: https://www.government-nnov.ru/?id=211414.
Замечания и предложения можно направить до 20 апреля по электронной почте kgkhzsno@sinn.ru.
Напомним, что законопроектом предложено уточнить периоды времени, на которые распространяются требования к обеспечению тишины и покоя в многоквартирных домах.
Согласно поправка, ремонтные работы, в многоквартирном доме можно будет производить с до 20:00 и после 7:00 часов. Ранее это разрешалось делать до 22:00.
В субботу, воскресенье и праздники тишину нельзя нарушать с 20:00 до 10:00, в то время как в действующей редакции регионального закона этот период установлен с 23:00 до 10:00.
«Эта проблема особенно актуальна для новостроек, где ремонт может вестись годами. При этом мы учли, что многие люди работают до 18:00. Таким образом, до 20:00 у них останется время на проведение мелких ремонтных работ», — отметил председатель комитета Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.
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