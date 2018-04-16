Ещё
Более 18 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 18 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Камеры помогают сотрудникам правоохранительных органов раскрывать преступления.
Уже более восемнадцати тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области.
С начала текущего года к системе подключили около двух с половиной тысяч камер. В первую очередь в общую систему интегрируются камеры, расположенные в местах массового пребывания людей и около социально значимых объектов.
В этом году особое внимание уделят подключению камер у подъездов, во дворах, на детских площадках, передает портал «Подмосковье сегодня».
Вечерняя Москва: последние новости
Врио губернатора Кемеровской области уволил четырех заместителей Ирина Понаровская: вся правда о ней и еще кое-что… Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили не «Новичком», а веществом BZ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии256
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии300
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение