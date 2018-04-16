Более 18 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион»

Уже более восемнадцати тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области

С начала текущего года к системе подключили около двух с половиной тысяч камер. В первую очередь в общую систему интегрируются камеры, расположенные в местах массового пребывания людей и около социально значимых объектов.

В этом году особое внимание уделят подключению камер у подъездов, во дворах, на детских площадках, передает портал «Подмосковье сегодня».